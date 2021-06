Le 10 spiagge più belle del Salento

Il Salento, terra di antiche tradizioni e panorami da sogno, rientra tra le mete estive turistiche più gettonate del Bel Paese. Scopriamo quali sono le 10 spiagge da non perdere

La penisola salentina riserva una perla dopo l’altra, tra spiagge bianche ed assolate e paradisi naturali e incontaminati. Come scegliere quali spiagge del Salento visitare durante le proprie vacanze? Semplicemente in base alla direzione del vento.

Quando a soffiare è il vento del Sud, lo scirocco, si dovrebbe privilegiare la costa adriatica in particolare Torre dell’Orso, con vento di ponente ci si dovrebbe dirigere verso la zona di Santa Maria di Leuca. La tramontana, il vento preferito dai salentini, invece dovrebbe condurvi verso la costa Ionica dove il mare sarà caraibico e piatto come una tavola. Scopriamo quali sono le località balneari più incantevoli del Salento.

Leggi anche: Salento, 10 cose da non perdere assolutamente

Costa Adriatica

Torre dell’Orso (Marina di Melendugno)

Spiaggia sabbiosa, fitta pinete e la non rara presenza di vento rendono Torre dell’Orso una località apprezzata non soltanto dai semplici bagnanti, ma anche dagli amanti del surf. Dinnanzi alla costa si trovano due faraglioni gemelli, denominati “Le due sorelle”, sulla base di un’antica leggenda che racconta come due donne, ammaliate dalla bellezza di questo tratto di mare, si gettarono nelle sue acque. Si narra che gli dei ne ebbero compassione e decisero di tramutarle in scogli, affinché potessero rimanere per sempre in quel luogo tanto amato.

Leggi anche: Bandiere Blu: la lista delle spiagge migliori della Puglia

Baia dei Turchi

Collocata a pochi chilometri da Otranto, la spiaggia della baia sarebbe stata il punto d’approdo dei Turchi nel corso dell’invasione della città nel XV secolo. Il panorama meraviglioso che circonda la lingua di sabbia bianca che forma la spiaggia della baia la rende una delle località più amate del Salento. Essa è costeggiata da una rigogliosa vegetazione mediterranea e nel complesso non ha nulla da invidiare alle località esotiche più rinomate.

Porto Badisco (Approdo di Enea)

Acque cristalline, grotte mitologiche e scogli selvaggi caratterizzano quello che secondo le leggende è considerato il punto di approdo di Enea sulle coste pugliesi. In questa località è situata la Grotta dei Cervi, che si ritiene ospitò i primi abitanti della zona in un periodo risalente a 4000 anni fa. Essa rappresenta uno dei rari esempi in cui la costa si trova ancora completamente integra nella nostra penisola.

Spiaggia di Torre Sant’Andrea

Questa località balneare situata all’interno del comune di Melendugno, in provincia di Lecce, è sovrastata da una fresca e folta pineta. Le maggiori attrazioni turistiche sono costituite dai faraglioni e dalla presenza della Grotta degli innamorati, all’interno della quale si narra che due giovani amanti morirono per via dell’alta marea, non essendosi resi conto del sopraggiungere di una violenta tempesta.

Costa Ionica

Porto Selvaggio

Ecco una delle località che vengono considerate tra le migliori oasi del Salento, da visitare non soltanto in estate ma anche lungo tutto il corso dell’anno, per via del suo fascino immutabile, per ammirarne il magnifico paesaggio. In alcuni punti gli amanti dei tuffi potranno provare l’ebbrezza di gettarsi da scogli o piccole alture per raggiungere le sue acque pulite e cristalline.

Marina di Pescoluse (“Maldive del Salento”)

La spiaggia di Pescoluse quando tira vento di tramontana si trasforma in un vero e proprio paradiso. Acqua cristallina che non ha nulla da invidiare ai paesaggi caraibici. Non a caso questo località balneare è stata ribattezzata col nome Maldive del Salento per la sua sabbia bianca e finissima e i fondali bassi e trasparenti di questo tratto di costa. Nell’area circostante alla spiaggia crescono gigli bianchi e acacie. Un vero e proprio angolo di paradiso.

Punta della Suina

Ecco una località dall’aspetto a dir poco caraibico situata nell’ormai rinomata Gallipoli, in provincia di Lecce. Il fascino selvaggio di Punta della Suina è stato preservato perfettamente ed è così possibile ammirare spazi di natura incontaminata, affiancati da spiagge dorate e da acque cristalline, nelle vicinanze delle quali potersi godere alcuni giorni di completo relax.

Punta Prosciutto

L’Area marina protetta di Porto Cesareo custodisce una delle località balneari più amate del Salento: la spiaggia di Punta Prosciutto. Qui le acque cristalline accarezzano le soffici dune di sabbia chiara. In questo tratto il fondale è piuttosto basso, oltre che limpido. Questi elementi la rendono una meta perfetta anche per le famiglie con bambini piccoli. In questa zona del Salento vi sono diversi chilometri di spiaggia libera ed è il luogo ideale per fare immersioni e praticare sport come il kitesurf nelle giornate più ventose.

Dune di Porto Cesareo

Ecco un esempio di spiaggia libera caratterizzata da sabbia dorata e sottile e da fondali bassi e cristallini, non deturpata dalla presenza eccessiva di stabilimenti balneari. Il suo mare azzurro incanta ogni anno i turisti che raggiungono questa zona del Salento, che con il suo cordone dunale dorato rappresenta un vero e proprio paradiso naturale.

Punta Pizzo

La spiaggia di Punta Pizzo è siturata all’interno della Riserva Isola Sant’Andrea ed è attorniata da una lussureggiante pineta marittima. Calette sabbiose si alternano a scogliere che vedono la presenza del tufo. La folta macchia mediterranea le attornia spargendo nell’aria gli inebrianti profumi delle ginestre, del rosmarino, del timo e del lentisco.

Leggi tutti i nostri articoli sulle spiagge: