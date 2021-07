Spiagge più belle: queste due località italiane inserite tra le più instagrammabili del mondo

La nuova classifica delle spiagge più fotografate del mondo incorona due meravigliose località italiane: Tropea, nella splendida cornice della Costa degli Dei e Cala Goloritzé, nel Golfo di Orosei

Dove si trovano le spiagge più amate del mondo? Secondo le preferenze degli utenti di Instagram, ben due località su 20 si trovano nel Sud Italia. A stilare la nuova classifica il sito britannico Money.co.uk, che si occupa di comparazione di tariffe. Per decretare le spiagge vincitrici Money.co.uk ha analizzato oltre 26mila hashtag e, dopo aver fatto una proporzione in base alla lunghezza di ogni litorale, le ha messe in ordine partendo dalla più social e fotografata in assoluto.

E, a sorpresa, tra le spiagge più apprezzate dai turisti troviamo quelle di Tropea, in Calabria e Cala Goloritzé, sulla costa sarda di Baunei. Tropea si piazza anche al primo posto a livello europeo, mentre ha ottenuto la quarta posizione in classifica a livello mondiale. L’ennesimo importante riconoscimento per questa perla della Calabria, che quest’anno è stata eletta anche Borgo dei Borghi d’Italia.

Leggi anche: Le spiagge europee più belle del 2021. Al primo posto c’è questa spiaggia italiana

La top 20 delle spiagge più amata e fotografate del mondo

Kelingking Beach, Nusa Penida (Bali)

Bondi Beach, Sydney (Australia)

Railay Beach, Krabi (Thailandia)

Tropea, Calabria (Italia)

Tropea è una delle destinazioni più ambite nel periodo estivo, tutto merito di un mare cristallino e di distese di sabbia bianca. Questo comune, che sorge sull’affascinante Costa degli Dei, è stato proclamato Borgo dei Borghi 2021, prestigioso riconoscimento che conferma la sua straordinaria bellezza. Il periodo estivo è sicuramente il momento per visitare Tropea e fare dei bagni indimenticabili nelle acque turchesi del Tirreno

Leggi anche: Le spiagge più belle da non perdere a Tropea

Spiaggia del Navagio, Zante (Grecia)

Hanauma Bay, Hawaii (USA)

Tenby North Beach, Pembrokeshire (Galles)

Praia do Camilo, Lagos (Portogallo)

Boulders Beach, Città del Capo (Sudafrica)

Blue Point Beach, Ungasan (Bali)

Cala Saona, Formentera (Spagna)

Margate Beach, Kent (Inghilterra)

Cala Goloritzé, Baunei (Italia)

Cala Goloritzé, sulla costa sarda di Baunei, è un luogo ricco ricco di fascino e bellezza, dove mare e monti s’incontrano creando un’armonia perfetta. A catturare immediatamente l’attenzione è il suggestivo pinnacolo alto circa 143 metri che sovrasta la spiaggia. Il mare di questo tratto di costa, raggiungibile sia via mare che a piedi percorrendo un sentiero, è incredibilmente limpido e la spiaggia è formata da lisci sassolini di marmo bianco. Nell’area attorno alla cala dominano i colori e i profumi tipici della macchia mediterranea.

Leggi anche: Le migliori spiagge della Sardegna premiate con le 5 Vele nel 2021Freedom Beach, Phuket (Thailandia)

Freedom Beach, Phuket (Thailandia)

Cala Gat, Cala Ratjada (Spagna)

Kitsilano Beach, Vancouver (Canada)

Lanikai Beach, Hawaii (USA)

Bal Harbour Beach, Miami (Florida)

Durdle Door, Dorset (Inghilterra)

Spiaggia di Sitges, Barcellona (Spagna)

Leggi tutti i nostri articoli sulle spiagge: