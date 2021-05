Le 15 spiagge più belle e amate del Centro e Sud d’Italia (secondo greenMe)

Indecisi sulla meta delle prossime vacanze al mare? Abbiamo selezionato per voi 15 meravigliose spiagge italiane tutte da scoprire

Per trovare sabbia dorata, acque cristalline e calette da sogno non occorre andare alle Hawaii o alle Maldive. Il Bel Paese vanta centinaia di splendide spiagge, estremamente diversificate tra loro. La lista delle località marine più belle d’Italia sarebbe davvero infinita, ma abbiamo pensato di selezionare 15 meravigliose spiagge (non soltanto quelle più note) in cui fare un bel bagno almeno una volta nella vita. Pronti per immergervi nella nostra top 15? Prendete appunti per le vostre vacanze estive!

Leggi anche: Le spiagge europee più belle del 2021. Al primo posto c’è questa spiaggia italiana

La lista delle migliori spiagge italiane secondo la redazione di GreenMe.

Baia dei Pagliai (Isole Tremiti)

Una delle tappe imperdibili per chi visita le Isole Tremiti (nel Foggiano) nel periodo estivo è indubbiamente la Baia dei Pagliai