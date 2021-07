Le 10 spiagge più belle dell’Albania

Incantevole, economica e vicina: l’Albania è la meta perfetta per chi ama il mare limpido e la natura incontaminata

Negli ultimi anni sono sempre di più gli italiani che scelgono l’Albania per le loro vacanze estive. Il motivo? Questo Paese, bagnato dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico, dista davvero poco dal nostro e vanta spiagge paradisiache, molte delle quali incontaminate. A rendere ancora più attraente l’Albania non sono soltanto i suoi meravigliosi litorali, ma anche i prezzi decisamente abbordabili che la rendono una meta perfetta per le famiglie. Se state pianificando un soggiorno in questa terra, segnatevi queste 10 spiagge. Non ve ne pentirete!

Spiaggia di Ksamil

Ksamil, frazione del comune di Saranda, è una delle mete turistiche più amate di tutta l’Albania. Qui si trova un lungo litorale caratterizzato da sfumature caraibiche, con mare cristallino e sabbia chiara. La spiaggia principale è bagnata da acque color smeraldo e si affaccia su alcune isolette rocciose. È la meta perfetta per le famiglie con bambini, ma anche per gli amanti degli sport acquatici come lo snorkeling. Vi consigliamo un giro in pedalò o in barca per godere dello scenario mozzafiato di questo posto.

Spiaggia di Borsh Poco più sud di Himare, si incontra l’incantevole spiaggia di Borsh, divenuta una tappa irrinunciabile per chi sceglie di trascorrere le vacanze estive in Albania. Con i suoi oltre 7 km di bellezza, rappresenta una delle spiagge più estese della costa meridionale e dell’intero Paese. Questo tratto è caratterizzato da ghiaia chiara e acque limpide. Tutto attorno si trovano campagne con agrumeti e uliveti che rendono questa località ancora più suggestiva. Fino a qualche anno fa l’area era abitata prevalentemente da contadini, ma negli ultimi anni sono sorti diversi bar, stabilimenti balneari e ristoranti. Spiaggia di Bunec Poco conosciuta dai turisti, la spiaggia di Bunec – a 30 chilometri da Saranda – è un vero gioiellino dell’Albania. Si tratta di un piccolo litorale abbastanza tranquillo, fatto di ciottoli bianchi e mare incontaminato. È il posto ideale per chi vuole fare il bagno in tutta serenità, lontano dalla folla. La spiaggia ha la forma di un arco ed è ben riparata dal vento. I tramonti qui sono un vero spettacolo da non perdere! View this post on Instagram A post shared by Christina & Arber (@albaniawithoureyes)