A Ostia realizzata la passerella fino al mare per i disabili

Anche la spiaggia di Ostia, sul litorale romano, è a misura di disabile. Nei giorni scorsi è stata realizzata e aperta al pubblico una passerella che permetterà a chi ha una disabilità motoria di raggiungere il mare, dal molo alla spiaggia di Ponente.

In tutta Italia si moltiplicano le iniziative e le strutture per favorire l’accessibilità. L’ultima arriva da Ostia, dove è stato raggiunto un traguardo importante. Chi è in carrozzina, in questo modo, potrà fare il bagno arrivando sulla passerella fino alla battigia.

“Una lunga passerella da oggi collega il molo con una spiaggia di Ostia Ponente. I lavori, terminati ieri, consentiranno anche lo spostamento su carrozzelle. E’ per noi una soddisfazione grandissima quella di dare la possibilità di accedere alle spiagge anche a chi ha difficoltà motorie e la riposta più bella ci è giunta da un gruppo di cittadini che, dopo aver atteso per anni di poter usufruire degli arenili, ieri sera ha stappato una bottiglia di spumante per festeggiare la conclusione dell’intervento. Se tutto ciò potrà migliorare un po’ la loro qualità di vita è già un grande risultato” ha scritto in un post su Facebook Giuliana Di Pillo, presidente del Municipio X.

Speriamo che molte altre località marine possano fare lo stesso e diventare sempre più adatte ai disabili.

Fonti di riferimento: Facebook/Giuliana Di Pillo

