In Puglia riaprono le spiagge per permettere i lavori di manutenzione di stabilimenti balneari e parchi acquatici

Via libera alla preparazione di spiagge, stabilimenti e parchi acquatici. Lo ha deciso la Regione Puglia. Il presidente Emiliano ha firmato ieri un’ordinanza valida fino al 3 maggio che dà la possibilità ai balneari di prepararsi alla stagione estiva.

Ciò non significa che i pugliesi in questo mese di aprile potranno riversarsi nelle meravigliose spiagge della loro terra ma che i lavoratori del settore potranno iniziare a lavorare in vista dell’estate.

La bella stagione non è perduta, almeno secondo le autorità regionali pugliesi che sperano in una ripresa del turismo. Secondo quanto stabilito dalla nuova ordinanza, i titolari e il personale dipendente di parchi acquatici, stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime potranno accedere alle loro aree

“per lavori di manutenzione, sistemazione, pulizia, allestimento e installazioni nelle spiagge”.

Secondo la Regione, è necessario pensare al futuro e far partire i lavori di sistemazione e di allestimento delle spiagge e degli stabilimenti, in vista dell’inizio della stagione balneare

” a garanzia della ripresa dell’operatività di un settore strategico per l’economia della Regione Puglia, caratterizzata da una storica e consolidata vocazione turistica” si legge nell’ordinanza.

Le condizioni sono tre:

gli interventi non devono riguardare modifiche o nuove opere e devono svolgersi all’interno dell’area in concessione

occorre inviare comunicazione al Prefetto

si devono rispettare le misure di contenimento.

Un plauso arriva dall’assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino, secondo cui la Puglia si sta preparando alla parziale riapertura, con la Fase 2:

” Ci auguriamo di poter mettere alle spalle al più presto possibile l’emergenza e poter quindi garantire la ripresa di tutte le attività economiche della nostra regione”.

BENE L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE EMILIANO PER GLI STABILIMENTI BALNEARI. Firmata ieri sera dal Presidente della… Pubblicato da Cosimo Borraccino su Giovedì 16 aprile 2020

Come sarà l’estate in Puglia?

E’ ancora presto per dirlo e fare previsioni. Secondo quanto rivelato dal Presidente Emiliano a Repubblica si valuta un accordo con i balneari per le spiagge libere:

“Una delle modalità potrebbe essere quella di trasformarli in vedette pubbliche anche delle spiagge aperte, quelle dove non si paga, che sono tantissime e che hanno bisogno di regole. Stiamo pensando persino a un limite di capienza. Sarà possibile attraverso il volo degli elicotteri verificare se alcune di queste spiagge dovessero essere troppo sature e bisognerà evidentemente regolare gli accessi”.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza clicca qui

Fonti di riferimento: Repubblica, Regione Puglia

