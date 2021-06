5 vele: le spiagge italiane più pulite e più belle del 2021, la classifica

Non solo mare cristallino e spiagge pulite. Escursioni, passeggiate, luoghi d’arte da conoscere, insieme alle eccellenze enogastronomiche. Sono state appena rese note le località balneari premiate con le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano

La nuova guida Blu, da oltre 20 anni, ci racconta le bellezze dei mari e dei laghi italiani ma con un occhio a quelle che vantano una gestione sostenibile del territorio e un’offerta turistica di qualità.

Nel 2021 sono 45 le più belle zone balneari del nostro Paese selezionate fra i 98 comprensori turistici. In testa alla classifica troviamo la Sardegna, la regione italiana più premiata con ben sei comprensori a Cinque Vele. Importanti anche i riconoscimenti ottenuti da Toscana, Puglia, Campania e Sicilia mentre il Trentino-Alto Adige è al top con 3 laghi a Cinque Vele.

Buone notizie arrivano dalla nuova Guida Blu di Legambiente e Touring Club, secondo cui gli stabilimenti balneari sono sempre più accessibili e sostenibili:

“La ventunesima edizione di questa guida è una promessa di benessere e felice abbandono alla natura – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – tanto più preziosa quanto più dura è la prova che la pandemia ha imposto a tutti. Da questa prova usciamo con la possibilità, e per certi versi la necessità, di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente fondandolo su più stringenti logiche di sostenibilità, responsabilità, rispetto della terra e delle generazioni future. Un paradigma cui l’accurato censimento degli ambienti marini e dei relativi comprensori turistici italiani che qui proponiamo, frutto della lunga collaborazione tra Touring Club Italiano e Legambiente, è legato fin dalle origini. Ne risulta non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccezionali ricchezze dei mari e dei laghi italiani e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere.”

I comprensori a Cinque Vele

In Sardegna sono ben 5 i comprensori che hanno conquistato le Cinque Vele. Sono: le terre della Baronia di Posada e la Gallura costiera nel nord-est dell’isola, il comprensorio di Baunei sulla costa orientale, il litorale di Chia a sud e l’Area marina protetta della Penisola del Sinis e il litorale della Planargia nel tratto di costa occidentale.

A ottenere le Cinque Vele in Toscana sono stati i comuni della Maremma, quelli della Costa d’Argento e dell’isola del Giglio e l’Isola di Capraia. Tre comprensori fra i primi classificati anche per la Puglia che fa sventolare le Cinque Vele sulle isole Tremiti, lungo l’Alto Salento adriatico e l’Alto Salento ionico. In Sicilia, premiate le isole di Pantelleria e Salina, mentre in Campania si confermano a Cinque Vele i comprensori salernitani del Cilento antico e della Costa del Mito. Un comprensorio a Cinque Vele anche per Liguria, che conferma al vertice della classifica l’area del Parco delle Cinque Terre, e Basilicata con la Costa di Maratea.

Ecco la Classifica Cinque Vele per il Mare

Posizione 2021 Regione Comprensorio 1 Toscana Maremma Toscana (Gr) 2 Sardegna Baunei (Nu) 3 Campania Cilento Antico (Sa) 4 Sardegna Litorale di Chia (Sud Sardegna) 5 Toscana Isola di Capraia (Li) 6 Sardegna Baronia di Posada e Parco di Tepilora (Nu) 7 Sicilia Isola di Salina 8 Sardegna Gallura costiera e AMP Capo Testa (Ss) 9 Toscana Costa d’Argento e Isola del Giglio (Gr) 10 Liguria Cinqueterre (Sp) 11 Puglia Alto Salento Jonico (Le) 12 Puglia Alto Salento Adriatico (Le) 13 Basilicata Costa di Maratea 14 Sardegna Planargia (Or) 15 Campania Costa del Mito, AMP Costa degli Infreschi e della Masseta (Sa) 16 Sardegna Golfo di Oristano e AMP Penisola del Sinis – Isola di Maldiventre 17 Sicilia Pantelleria (Tp) 18 Puglia Tremiti

Tra le 45 zone balneari raccolte nella Guida ci sono luoghi famosi in tutto il mondo come le Cinque Terre o la Costiera amalfitana, ma anche oasi di biodiversità, come il Delta del Po e la Laguna di Grado e Marano.

Le località al vertice della nostra classifica – dichiara Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di Legambiente – sono quelle che avranno più possibilità di vincere le sfide del futuro, quelle in grado cioè di coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico, che sapranno più di altre cogliere le opportunità che verranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e tradurle in occasione di rinascita e rafforzamento del tessuto economico e, soprattutto, di quello sociale. È chiaro a tutti che le grandi sfide che abbiamo di fronte, a cominciare dalla sfida climatica, la più dura di tutte, non potranno essere affrontate e vinte con il bagaglio di pratiche esistenti; è evidente quanto il piano di finanziamenti che l’Europa sta mettendo in campo dovrà essere orientato prima di tutto a stringenti criteri ambientali.

Degna di nota, quest’anno, anche l’attenzione rivolta per le attività sostenibili ed ecologiche: dalle escursioni (guidate o no) ai percorsi per biciclette, dalle immersioni alla possibilità di noleggiare canoe, ma anche iniziative per la riduzione della plastica usa e getta, ecc.

I comprensori a Quattro Vele

Anche i comprensori premiati con le Quattro Vele sono luoghi di grande eccellenza, capaci di unire una sana gestione del territorio con servizi di buon livello. A ricevere le Quattro Vele sono stati 12 comprensori turistici in Sardegna, seguiti da quelli pugliesi sulle coste del Gargano, e più a sud sull’Adriatico lungo la costa del Parco agrario degli Ulivi secolari, poi nel Basso Salento adriatico e lungo il litorale a nord e a sud di Taranto. In Sicilia premiati ll’arcipelago delle Egadi, il Golfo di Noto e il litorale a nord di Trapani. Quattro vele sventolano anche sul Golfo dei Poeti in Liguria mentre nel Lazio le troviamo lungo le coste delle isole Ponziane. Infine, in Campania sventolano le Quattro vele anche sui comuni della Costiera amalfitana e sull’isola di Capri, in Abruzzo nei Comuni costieri dell’Area marina protetta Torre del Cerrano.

I laghi più belli

Anche i laghi italiani sono stati inseriti, ormai da anni, nella Guida Blu. Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione al top per numero di comprensori tra i primi classificati, con ben 3 laghi su 6 a Cinque Vele: il lago di Molveno, quello di Fiè e quello di Monticolo. Cinque Vele anche per il lago dell’Accesa in Toscana, quello di Avigliana Grande in Piemonte, il lago del Mis in Veneto e la riva Occidentale del lago di Garda.

Ecco la classifica Cinque Vele dei Laghi

Posizione Regione Comune PR Lago Vele 2021 1 Trentino Alto Adige MOLVENO Tn Lago di Molveno 5 2 Veneto SOSPIROLO Bl Lago del Mis 5 3 Trentino Alto Adige FIE’ ALLO SCILIAR Bz Lago di Fiè 5 4 Lombardia GARDONE RIVIERA Bs Lago di Garda – Riva occidentale 5 4 Lombardia GARGNANO Bs 4 Lombardia LIMONE SUL GARDA Bs 4 Trentino Alto Adige RIVA DEL GARDA Tn 4 Lombardia TIGNALE Bs 5 Piemonte AVIGLIANA To Lago di Avigliana Grande 5 6 Trentino Alto Adige APPIANO SULLA STRADA DEL VINO Bz Lago di Monticolo 5 7 Toscana MASSA MARITTIMA Gr Lago dell’Accesa 5

Una bella panoramica di luoghi da visitare quest’estate. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

