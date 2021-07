L’ondata di maltempo dalla Germania raggiunge l’Italia: violente trombe d’aria da Termoli a Falconara Marittima

Prima il litorale di Falconara Marittima, provincia di Ancona, colpito da una violenta tromba d’aria che ha spazzato via ombrelloni e lettini, danneggiando due stabilimenti balneari. Poi è arrivato il turno di Termoli, dove una terribile tromba d’aria si è abbattuta questa mattina sulla costa, seguita da temporali, grandine e forte vento. Come previsto, l’ondata di maltempo dalla Germania ha raggiunto l’Italia.

Il maltempo in realtà ha preso di mira altre zone delle due regioni, Molise e Marche, dove si sono verificati allagamenti e interruzioni di corrente. Per quanto riguarda il Molise, la zona più colpita finora è stata quella di Termoli, Petacciato e Montenero, ma i temporali si stanno spostando verso l’interno.

La Protezione Civile del Molise, in riferimento alla situazione di oggi, domenica 18 luglio, riferisce che è previsto “il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

La Protezione Civile delle Marche, per la giornata di oggi, indica “cielo poco o irregolarmente nuvoloso lungo la fascia costiera per nubi in ingresso dal mare, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nelle zone interne“, “rovesci o temporali locali lungo la zona costiera e basso collinare e sparsi nelle zone collinari e montane“, con “temperature stazionarie o in lieve aumento in particolare nelle zone costiere e basso collinari” e “mare molto mosso“.

Tromba d'aria al largo di Termoli. Il fenomeno a carattere temporalesco, si è manifestato con diverse trombe d'aria, in particolare una, facilmente visibile dalla costa, che si è generata in mare comportando anche il sollevamento di una breve colonna d'acqua.

Altre regioni sono in stato di allerta, oltre al Molise e alle Marche, anche la Puglia, Abruzzo, Campania, Sicilia e Basilicata.

FONTI: Termolionline/Ansa

