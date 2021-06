Isola d’Elba: 10 spiagge paradisiache da non perdere

Alla scoperta delle dieci spiagge più incantevoli e amate dell’Isola dell’Elba, che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi

L’Isola d’Elba, in Toscana, è la meta ideale per una vacanza al mare, le ragioni per visitarla sono molteplici e ogni anno sono tantissimi i turisti che godono di questo paradiso. All’Elba ci sono alcune tra le più belle spiagge italiane, nominarle tutte sarebbe impossibile. Ne abbiamo selezionate dieci per voi, alcune selvagge e incontaminate, altre più attrezzate e perfette per le famiglie con bambini, ma tutte accomunate da acque cristalline in cui fare dei bagni indimenticabili.

Le spiagge più belle dell’Isola d’Elba

Spiaggia di Sansone

Tra le spiagge più belle dell’isola d’Elba c’è la spiaggia di Sansone a Portoferraio, una piccola striscia di sabbia bianca, che si raggiunge da un sentiero che parte dalla Sorgente. Questa spiaggia si trova a ridosso della costa nord che da Capo Bianco arriva fino a Capo Enfola. È un luogo molto frequentato, grazie alla sua acqua blu trasparente.

Spiaggia di Padulella

Questa spiaggia si trova nel versante nord dell’isola e si raggiunge tramite un sentiero panoramico immerso tra la costa e le mura medievali. La sabbia di Padulella è bianca ed è lunga per circa 150 metri. È un luogo tranquillo e mai troppo affollato.

Spiaggia del Felciaio

È una delle più piccole spiagge dell’isola d’Elba e si trova nelle vicinanze della spiaggia di Lido di Capoliveri, è completamente ricoperta da sabbia e ghiaia, accessibile da un sentiero pedonale. È l’ideale per chi vuole rilassarsi lontano da caos.

Spiaggia di Sant’Andrea

La spiaggia di Sant’Andrea è una piccola striscia di sabbia fine e di scogli di granito, si trova nella parte nord ovest dell’isola d’Elba, a Marciana. Un po’ difficile da raggiungere, ma ne vale sicuramente la pena.

Spiaggia di Fetovaia

Alla Fetovaia si viene accolti dalla sabbia dorata, dalle scogliere granitiche e dal consueto mare trasparente. Questa spiaggia dell’isola d’Elba è una tra le più suggestive e di conseguenza, una delle più turistiche. Ci sono baie e numerosi locali sempre strapieni. Attorno alla spiaggia dominano le sfumature verdi della rigogliosa vegetazione,

Spiaggia del Forno

Piccola e tranquilla, la spiaggia di Forno si trova a Portoferraio, nel Golfo della Biodola. Si tratta di 600 metri di sabbia finissima incorniciata dal paesaggio tipico della macchia mediterranea. Un posto splendido per fare lunghe passeggiate e un bagno rigenerante.

Spiaggia di Laconella

Inutile dire che anche qui la spiaggia finissima e dorata la fanno da padrone. Nell’area circostante la rigogliosa vegetazione da vita ad una cornice spettacolare. La spiaggia si trova a Capoliveri, e si raggiunge facilmente dalla parte terminale del Golfo di Lacona.

Cala dei frati

Tra le spiagge dell’isola d’Elba non potevamo dimenticare la Cala dei frati, una piccola baia tra le spiagge delle Ghiaie e della Padulella. Essa è raggiungibile solo dal mare, è molto piccola, si estende infatti in soli 100 metri quadrati ed è ricca di ciottoli e scogli.

Capo Bianco

Questa spiaggia dell’Elba si trova a Portoferraio e qui si possono trovare i fondali con i ciottoli bianchi. Chi c’è stato consiglia di andarci nelle giornate di scirocco, per apprezzare la limpidezza dell’acqua. Ne vale davvero la pena!

Spiaggia di Cavoli

È una spiaggia sabbiosa, considerata tra le più belle della Toscana e particolarmente apprezzata dai più giovani. Per prendere il sole e fare un bagno indimenticabile in questo suggestivo litorale dovete raggiungere la zona occidentale dell’isola d’Elba. Si trova nella zona occidentale dell’isola. Qui il mare è cristallino e la vegetazione è incontaminata, tipica della macchia mediterranea.

