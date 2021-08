Is Arutas: la spiaggia sarda formata da variopinti granelli di quarzo che brillano al sole

Nota anche come spiaggia dei chicchi di riso, Is Arutas (nel Golfo di Oristano) è un sogno ad occhi aperti. Qui il mare è cristallino e la presenza di granelli di quarzo che riflettono la luce del sole crea un’atmosfera surreale

La Sardegna vanta alcune delle spiagge più belle d’Italia, ma ce n’è una talmente incantevole da non sembrare neanche vera. Stiamo parlando della spiaggia di Is Arutas, in provincia di Oristano, considerata “la perla della penisola del Sinis”. Questo lungo litorale è di una bellezza davvero abbagliante.

A rendere unica questa località balneare è la presenza di finissimi e tondeggianti granelli di quarzo dalle sfumature che vanno dal bianco candido al rosa fino alle tonalità di giallo. E per via di questa insolita caratteristica è stata ribattezzata “la spiaggia dei chicchi di riso”.

Il tappeto naturale di granelli di quarzo, che brillano al sole, si immerge nel mare turchese e cristallino.

Insomma, fare un bagno in questo angolo della Sardegna è un’esperienza memorabile, da fare almeno una volta nella vita. Per via del fondale piuttosto profondo fin dalla riva e dell’esposizione ai forti venti, la spiaggia di Is Arutas è una delle mete preferite per gli amanti del surf e del windsurf.

La lunga spiaggia dei chicchi di riso si estende tra due promontori Punta Badoni a Nord “Punta Is Arutas” a Sud. A fare da cornice a questa spiaggia da sogno la ricca vegetazione della macchia mediterranea.

Insomma, se state pianificando una vacanza al mare nel Golfo di Oristano la spiaggia dei chicchi di riso è una tappa assolutamente imperdibile!

