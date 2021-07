Spiagge e tratti di costa in Sicilia inquinanti oltre i limiti di legge, la lista di Goletta Verde

9 punti su 24 campionati e analizzati risultano oltre i limiti di legge in Sicilia. I dati di Goletta Verde sulle acque delle coste della Sicilia presentano un quadro allarmante, con alcuni punti inquinati da più di 10 anni per colpa dell’assenza di una corretta gestione e depurazione dei rifiuti reflui.

Ben 9 campioni hanno fatto rilevare parametri di inquinamento oltre i limiti di legge. Si tratta sia di foci di fiumi sia punti a mare in spiagge potenzialmente frequentate dai bagnanti ignari delle acque con parametri non a norma.

Andando nel dettaglio degli esiti delle analisi diffusi da Legambiente, 6 punti sono stati giudicati fortemente inquinati:

Gli altri 3 punti giudicati invece Inquinati da Goletta verde sono:

Insomma, ci sono ben 5 foci di fiumi oltre i limiti di legge e altre 4 spiagge dove l’acqua risulta inquinata. In questa black list rientrano alcuni punti, come la foce dell’Alcantara, che dal 2010 è sempre risultata inquinata.

“La Sicilia è un patrimonio culturale, naturalistico e ambientale da non disperdere in grado di esprimere assolute eccellenze nel panorama del nostro Paese, – conclude Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde – occorre uno sforzo in più da parte di tutti per preservarne la biodiversità, superare i problemi legati a dissesto idrogeologico, desertificazione e consumo di suolo”.