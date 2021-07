Su queste spiagge italiane stanno regalando portamozziconi tascabili per non gettare le sigarette nella sabbia

L’associazione Cambiagesto ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sulla pulizia delle nostre spiagge attraverso la distribuzione gratuita di migliaia di portamozziconi – un contributo concreto per ridurre la piaga delle cicche di sigaretta affondate nella sabbia.

Ogni anno ben 800.000 tonnellate di mozziconi di sigarette vengono dispersi nell’ambiente in tutto il mondo – gettate a terra, in mare, sulle spiagge o nei prati da fumatori pigri e poco attenti all’enorme impatto che questi rifiuti apparentemente piccoli hanno sull’ambiente: se non facciamo qualcosa subito per contrastare questa piaga sociale, fra dieci anni ci saranno più cicche che pesci nei nostri oceani. Ricordiamo che un singolo mozzicone impiega fino a 15 anni per decomporsi nell’ambiente. Spesso i fumatori si nascondono dietro alla scarsezza di cestini per i rifiuti e posacenere distribuiti sul territorio per giustificare quella che è una contravvenzione alla legge, ma soprattutto un danno all’ecosistema.

In occasione della giornata internazionale del Mar Mediterraneo, l’associazione Cambiagesto ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento dei mozziconi di sigaretta. Nella campagna sono coinvolte le città di Cagliari, Cefalù, Genova, Reggio Calabria, Senigallia e Termoli: sulle spiagge di queste città, i volontari distribuiranno gratuitamente materiale informativo sui danni provocati da questo rifiuto all’ecosistema del mare e regaleranno 270.000 portamozziconi tascabili – un piccolo gadget che può fare una grande differenza nel contrastare la diffusione di questo rifiuto.

Il progetto è nato, oltre che dal patrocinio del neonato Ministero per la Transizione Ecologica, dalla collaborazione con le associazioni ambientaliste Retake e Plastic Free e mira all’attivazione, anche nei nostri mari dei dispositivi Seabin. Si tratta di speciali ‘bidoni’ che galleggiano a pelo dell’acqua, in grado di attirare a sé ogni tipo di rifiuto galleggiante e di trattenerlo al loro interno – fino a che qualcuno non arriva per svuotarlo. Comprese le insidiosissime microplastiche, che solitamente sfuggono alle normai operazioni di pulizia dei mari e che invece rappresentano un grave pericolo per l’ecosistema e la salute degli animali marini.

(Leggi anche: Sea Chair Project: le sedie create con la plastica raccolta dall’oceano)

Dare il nostro contributo all’iniziativa e favorire l’attivazione dei super-bidoni del mare è davvero facile. Basta condividere su Instagram post o storie con l’utilizzo dell’hashtag #CAMBIAGESTO: per 500 condivisioni raccolte scatterà entro l’anno l’attivazione di un Seabin, che saranno istallati in aree portuali del nostro paese.

Una bella iniziativa da replicare su tutte le spiagge italiane. ma cominciamo noi per primi a non gettare le sigarette nella sabbia #cambiagesto

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Cambiagesto / Instagram

Ti consigliamo anche: