Bandiere Blu: la lista delle spiagge migliori della Puglia

Mare cristallino, spiagge dorate, e suggestive scogliere: la Puglia è tra le Regioni italiane più gettonate per le vacanze estive e non soltanto per la bellezza delle sue coste, ma anche per le sue acque incontaminate. Non è un caso se le spiagge della Puglia hanno collezionato nel corso di anni numerose Bandiere Blu. In totale le località pugliesi premiate dalla Foundation for Environmental Education sono ben 17. Da quest’anno la Puglia ha tre new entry, ovvero Bisceglie (Lecce), Monopoli (Bari) e Nardò (Lecce). Perde, invece, la Bandiera Blu la spiaggia di Castro, in provincia di Lecce.

Tutte le località della Puglia premiate

Foggia

Isole Tremiti

Peschici

Zapponeta

Barletta/Andria/Trani

Margherita di Savoia

Bisceglie

Bari

Polignano a Mare

Monopoli

Brindisi

Fasano

Ostuni

Carovigno

Taranto

Castellaneta

Maruggio

Ginosa

Lecce

Melendugno

Otranto

Salve

Nardò

