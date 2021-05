Bandiere Blu: la lista delle spiagge migliori del Lazio

Un paio di giorni fa sono state annunciate le nuove Bandiere Blu per il 2021, titolo che premia le località marine e lacustri con le acque più pulite e ricche di servizi. In totale sono 6 le nuove Bandiere Blu italiane rispetto allo scorso anno. Tra le Regioni che hanno ottenuto questo riconoscimento internazionale, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, c’è anche il Lazio, Regione in cui in meno di un decennio il numero delle località premiate è quasi raddoppiato. Le due spiagge del Lazio che hanno conquistato le Bandiere Blu sono quelle di Anzio e Trevignano, che si vanno ad aggiungere ad altre nove della provincia di Latina.

Leggi anche: Bandiere Blu 2021: tutte le spiagge e le località premiate (elenco completo)

Tutte le Bandiere Blu del Lazio

Trevignano Romano

Anzio

Latina

Sabaudia

San Felice Circeo

Terracina

Fondi

Sperlonga

Gaeta

Minturno

Ventotene

Leggi anche: