Bandiere Blu 2021: tutte le spiagge e le località premiate (elenco completo)

Sono uscite le Bandiere Blu 2021 che, come di consueto, premiano le località dove il mare è più pulito e le spiagge maggiormente organizzate e ricche di servizi. Ecco l’elenco completo regione per regione.

Oggi la Fee (Foundation for Environmental Education – Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha annunciato le spiagge che si sono guadagnate il riconoscimento per il 2021. Si tratta non solo di località balneari e marine ma anche di laghi.

Nel 2021 sono 6 in più le Bandiere Blu che guadagna il nostro paese rispetto allo scorso anno: 15 le nuove località inserite nell’elenco ma 9 comuni sono stati tolti. (Bandiere Blu 2021: aumentano quest’anno le spiagge premiate in Italia).

Tra le novità di quest’anno vi è Marina di Camerota in Cilento (Campania) e la spiaggia di Monopoli (che vedete nella foto di copertina) in Puglia, regione che annovera però altre due “new entry” Nardò e Bisceglie.

Curiosi di conoscere nel dettaglio le Bandiere Blu 2021 della vostra regione o della località in cui pensavate di trascorrere le vacanze?

Ecco allora l’elenco completo regione per regione.

PIEMONTE (2)

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Cannero Riviera

NOVARA

Gozzano

LOMBARDIA (1)

BRESCIA

Gardone Riviera

TRENTINO ALTO ADIGE (10)

TRENTO

Bedollo Baselga di Pinè Pergine Valsugana Tenna Calceranica al Lago Caldonazzo Lavarone Levico Terme Sella Giudicarie Bondone

LIGURIA (32)

IMPERIA

Bordighera Sanremo Taggia Riva Ligure Santo Stefano al Mare San Lorenzo al Mare Imperia Diano Marina

SAVONA

Ceriale Borghetto Santo Spirito Loano Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Bergeggi Savona Albissola Marina Albisola Superiore Celle Ligure Varazze

GENOVA

Camogli Santa Margherita Ligure Chiavari Lavagna Sestri Levante Moneglia

LA SPEZIA

Framura Bonassola Levanto Lerici Ameglia

TOSCANA (17)

MASSA – CARRARA

Carrara Massa Forte dei Marmi Camaiore Viareggio

PISA

Pisa

LIVORNO

Livorno Rosignano Marittimo Cecina Bibbona Castagneto Carducci San Vincenzo Piombino Marciana Marina

GROSSETO

Follonica Castiglione della Pescaia Grosseto

FRIULI VENEZIA GIULIA (2)

GORIZIA

Grado

UDINE

Lignano Sabbiadoro

VENETO (9)

VENEZIA

San Michele al Tagliamento Caorle Eraclea Jesolo Cavallino Treporti Venezia Chioggia

ROVIGO

Rosolina Porto Tolle

EMILIA ROMAGNA (7)

FERRARA

Comacchio

RAVENNA

Ravenna Cervia

FORLÌ – CESENA

Cesenatico

RIMINI

Bellaria Igea Marina Misano Adriatico Cattolica

MARCHE (16)

PESARO – URBINO

Gabicce Mare Pesaro Fano Mondolfo

ANCONA

Senigallia Ancona Sirolo Numana

MACERATA

Potenza Picena Civitanova Marche

FERMO

Fermo Altidona Pedaso

ASCOLI PICENO

Cupra Marittima Grottammare San Benedetto del Tronto

ABRUZZO (13)

TERAMO

Martin Sicuro Tortoreto Giulianova Roseto degli Abruzzi Pineto Silvi

PESCARA

Pescara

CHIETI

Francavilla al Mare Fossacesia Vasto San Salvo

L’AQUILA

Villalago Scanno

MOLISE (1)

CAMPOBASSO

Campomarino

LAZIO (11)

ROMA

Trevignano Romano Anzio

LATINA

Latina Sabaudia San Felice Circeo Terracina Fondi Sperlonga Gaeta Minturno Ventotene

CAMPANIA (19)

NAPOLI

Vico Equense Piano di Sorrento Sorrento Massa Lubrense Anacapri

SALERNO

Positano Capaccio Agropoli Castellabate Montecorice San Mauro Cilento Pollica Casal Velino Ascea Pisciotta Centola Camerota Vibonati Sapri

BASILICATA (5)

POTENZA

Maratea

MATERA

Bernalda Pisticci Policoro Nova Siri

PUGLIA (17)

FOGGIA

Isole Tremiti Peschici Zapponeta

BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Margherita di Savoia Bisceglie

BARI

Polignano a Mare Monopoli

BRINDISI

Fasano Ostuni Carovigno

TARANTO

Castellaneta Maruggio Ginosa

LECCE

Melendugno Otranto Salve Nardò

CALABRIA (15)

COSENZA

Tortora Praia a Mare San Nicola Arcella Santa Maria del Cedro Diamante Roseto Capo Spulico Trebisacce Villapiana

CROTONE

Cirò Marina Melissa

CATANZARO

Sellia Marina Soverato

VIBO VALENTIA

Tropea

REGGIO CALABRIA

Roccella Jonica Siderno

SICILIA (10)

MESSINA

Alì Terme Roccalumera Santa Teresa di Riva Lipari Tusa

AGRIGENTO

Menfi

RAGUSA

Modica Ispica Pozzallo Ragusa

SARDEGNA (14)

SASSARI

Badesi Castelsardo Sorso Sassari Santa Teresa Gallura Aglientu Trinità d’Agultu e Vignola La Maddalena Palau

ORISTANO

Oristano

NUORO

Tortolì Bari Sardo

CAGLIARI

Quartu Sant’Elena

SUD SARDEGNA

201. Sant’Antioco

Potete scaricare l’elenco completo delle Bandiere Blu 2021 QUI.

