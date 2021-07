Bandiere verdi 2021: queste sono le spiagge italiane più misura di bambino

Sono sempre di più le spiagge italiane a misura di bambino, in cui sventola la Bandiera verde. In totale sono 148 rispetto alle 144 dello scorso anno, a dimostrazione della maggiore attenzione che viene rivolta verso l’accessibilità, la pulizia e i servizi dedicati alle famiglie.

Con la bandiera verde vengono indicate località balneari adatte ai bambini sia per la pulizia delle acque e delle spiagge ma anche per i numerosi servizi offerti alle famiglie, alla vicinanza con luoghi di ristoro, gelaterie, bar e ristoranti.

Questa classificazione, nata nel 2008 da una ricerca del professor Italo Farnetani, ogni anno seleziona le bandiere verdi attraverso un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri italiani. Le spiagge vengono premiate sulla base di queste caratteristiche principali:

presenza di spiaggia con sabbia

spazio fra gli ombrelloni per giocare

acqua che non diventi subito alta

presenza degli assistenti di spiaggia

attrezzature dedicate ai bambini e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive)

L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita, si legge sul sito ufficiale.

Tra le new entry troviamo anche due località siciliane, situate a Mazara del Vallo e a Scicli. Se dovete ancora organizzare le vacanze, qui di seguito trovate un’ampia scelta di luoghi, suddivisi per regione:

Tutte le località premiate con la bandiera verde 2021

LOCALITA’ ANNO DI CONFERIMENTO ABRUZZO Alba Adriatica (Teramo) 2019 Giulianova (Teramo) 2010 Montesilvano (Pescara) 2010 Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) 2019 Pescara 2016 Pineto – Torre Cerrano (Teramo) 2016 Roseto degli Abruzzi (Teramo) 2012 Silvi Marina (Teramo) 2012 Tortoreto (Teramo) 2015 Vasto Marina (Chieti) 2010 BASILICATA Maratea (Potenza) 2012 Pisticci – Marina di Pisticci (Matera) 2010 CALABRIA Bianco (Reggio Calabria) 2018 Bova Marina (Reggio Calabria) 2010 Bovalino (Reggio Calabria) 2010 Capo Vaticano (Vibo Valentia) 2016 Cariati (Cosenza) 2010 Cirò Marina – Punta Alice (Crotone) 2012 Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 2009 Locri (Reggio Calabria) 2016 Melissa – Torre Melissa (Crotone) 2015 Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza) 2010 Nicotera (Vibo Valentia) 2008 Palmi (Reggio Calabria) 2016 Praia a Mare (Cosenza) 2010 Roccella Jonica (Reggio Calabria) 2012 Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) 2010 Siderno (Reggio Calabria) 2016 Soverato (Catanzaro) 2009 Squillace (Catanzaro) 2018 CAMPANIA Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016 Ascea (Salerno) 2016 Centola – Palinuro (Salerno) 2009 Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) 2016 Marina di Camerota (Salerno) 2009 Pisciotta (Salerno) 2016 Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016 Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015 Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012 Sapri (Salerno) 2012 EMILIA ROMAGNA Bellaria – Igea Marina (Rimini) 2012 Cattolica (Rimini) 2012 Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) 2010 Cesenatico (Forli Cesena) 2012 Gatteo – Gatteo Mare (Forli – Cesena) 2015 Misano Adriatico (Rimini) 2015 Ravenna – Lidi Ravvenati (Ravenna) 2015 Riccione (Rimini) 2008 Rimini 2016 San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forli – Cesena) 2016 FRIULI – VENEZIA GIULIA Grado (Gorizia) 2010 Lignano Sabbiadoro (Udine) 2008 LAZIO Anzio (Roma) 2016 Formia (Latina) 2009 Gaeta (Latina) 2009 Lido di Latina (Latina) 2010 Montalto di Castro (Viterbo) 2009 Sabaudia (Latina) 2008 San Felice Circeo (Latina) 2012 Sperlonga (Latina) 2009 Terracina (Latina) 2019 Ventotene – Cala Nave (Latina) 2015 LIGURIA Finale Ligure (Savona) 2015 Lavagna (Genova) 2016 Lerici (La Spezia) 2012 Noli (Savona) 2016 MARCHE Civitanova Marche (Macerata) 2012 Cupra Marittima (Ascoli Piceno) 2020 Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino) 2016 Gabicce mare (Pesaro – Urbino) 2015 Grottamare (Ascoli Piceno) 2016 Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino) 2016 Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015 Pesaro (Pesaro – Urbino) 2016 Porto Recanati (Macerata) 2012 Porto San Giorgio (Fermo) 2010 San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008 Senigallia (Ancona) 2012 Sirolo (Ancona) 2016 MOLISE Termoli (Campobasso) 2012 PUGLIA Fasano (Brindisi) 2016 Gallipoli (Lecce) 2009 Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto) 2015 Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) 2010 Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) 2019 Melendugno (Lecce) 2016 Ostuni (Brindisi) 2008 Otranto (Lecce) 2012 Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) 2016 Porto Cesareo (Lecce) 2016 Rodi Garganico (Foggia) 2012 Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) 2010 Vieste (Foggia) 2009 SARDEGNA Alghero (Sassari) 2009 Bari Sardo (Ogliastra) 2010 Cala Domestica (Carbonia-Iglesias) 2010 Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) 2010 Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias) 2010 Castelsardo-Ampurias (Sassari) 2012 Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) 2010 La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) 2012 Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) 2010 Oristano – Torre Grande (Oristano) 2015 Poetto (Cagliari) 2012 Quartu Sant’Elena (Cagliari) 2012 Santa Giusta (Oristano) 2016 San Teodoro (Nuoro) 2008 Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) 2012 Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) 2016 SICILIA Balestrate (Palermo) 2016 Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010 Catania – Playa 2016 Cefalù (Palermo) 2008 Giardini Naxos (Messina) 2016 Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012 Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012 Marsala – Signorino (Trapani) 2015 Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021 Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010 Noto – Vendicari (Siracusa) 2010 Palermo – Mondello 2016 Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) 2015 Ragusa – Marina di Ragusa 2009 Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) 2010 San Vito Lo Capo (Trapani) 2009 Scicli – Sampieri (Ragusa) 2021 Vittoria – Scoglitti (Ragusa) 2010 TOSCANA Bibbona (Livorno) 2016 Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca) 2015 Castiglione della Pescaia (Grosseto) 2012 Follonica (Grosseto) 2012 Forte dei Marmi (Lucca) 2012 Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare 2010 Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto) 2015 Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca) 2015 Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa) 2016 San Vincenzo (Livorno) 2012 Viareggio (Lucca) 2008 VENETO Caorle (Venezia) 2015 Cavallino Treporti (Venezia) 2010 Chioggia – Sottomarina (Venezia) 2016 Iesolo– Jesolo Pineta (Venezia) 2008 Lido di Venezia (Venezia) 2010 San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia) 2016

