In Cilento caffè gratis in cambio di una busta di rifiuti raccolti dalla spiaggia

Raccogli una busta di rifiuti dalla spiaggia e bevi un caffè gratis: l’idea è di un imprenditore, titolare della torrefazione Caffè Cilento e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad avere un maggiore rispetto per le spiagge e per l’ambiente.

Un caffè gratis a chi raccoglie rifiuti dalle spiagge

Leo Palladino, titolare della torrefazione Caffè Cilento di Laurito, ha lanciato l’iniziativa Cilento pulito con cui intende sensibilizzare turisti e residenti ad avere maggiore cura e rispetto per le spiagge cilentane, per il mare e in generale per il territorio: chi raccoglierà una busta di rifiuti dalla spiaggia, avrà un caffè gratis.

L’iniziativa ha coinvolto gli stabilimenti balneari vicino a Palinuro che si riforniscono dalla torrefazione Caffè Cilento. Per gustare un ottimo caffè gratuito, sarà sufficiente consegnare a uno dei tanti bar che aderiscono all’iniziativa una busta di rifiuti raccolti sulla spiaggia.

Cilento pulito: stop a plastica e rifiuti

Offrire un caffè a chi si impegna a mantenere il decoro e la pulizia del territorio non è l’unica iniziativa di Caffè Cilento a favore dell’ambiente. Per contrastare l’abbandono di rifiuti sulle spiagge cilentane, Leo Palladino si è infatti impegnato distribuendo volantini informativi sui tempi di decomposizione dei vari materiali che spesso vengono abbandonati sul litorale, come accendini, mozziconi di sigarette e lattine.

Sono stati inoltre banditi i bicchierini di plastica normalmente usati per servire il caffè, sostituiti da bicchieri biodegradabili, più ecologici e sostenibili. Si tratta di piccoli gesti concreti che servono a dare il buon esempio soprattutto ai più giovani e a coinvolgere direttamente i cittadini e i turisti nella cura dell’ambiente.

Le spiagge, il mare e la natura appartengono a tutti e ognuno di noi dovrebbe impegnarsi in prima persona a preservarne la bellezza.

