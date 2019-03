La spiaggia delle Due Sorelle è la più bella d'Italia!

Se state sognando le prossime vacanze estive, non potete non farci un pensierino. La spiaggia delle Due Sorelle, a Sirolo, in provincia di Ancona non è solo la spiaggia più bella delle Marche, ma in assoluto è la più bella di tutto lo stivale.

Lo dice Skyscanner che ha svelato le 15 Spiagge più belle d’Italia del 2019, un appuntamento giunto alla sesta edizione, in cui il noto sito premia 15 tra le località più affascinanti della Penisola.

Quest'anno la classifica delle bellezze naturali include anche le piccole spiagge di lago, che non hanno nulla da invidiare alle loro sorelle marine.

Ma sul gradino più alto del podio è salita la Spiaggia delle Due Sorelle, situata a Sirolo. Un candido fazzoletto bagnato dall'Adriatico, lo definisce SkyScanner.

Chi ama le spiagge semplici e selvagge se ne innamorerà. La località non è per tutti. È raggiungibile solo via mare con i traghetti che partono da Numana, oppure pagaiando in kayak o con il sup.

"La Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo è il simbolo iconico della meravigliosa Riviera del Conero. Ghiaia fine e piccoli ciottoli levigati caratterizzano questo lido spettacolare, che prende il nome dai bianchi scogli gemelli che spuntano dal mare cristallino e che tanto assomigliamo a due sorelle in preghiera. Un luogo di grande fascino, adatto a tutti gli amanti della natura" si legge nel comunicato ufficiale.

Tante sono le leggende che orbitano attorno a questi due faraglioni. Una delle più suggestive racconta la storia di una Sirena, che col suo canto attirava i marinai all’interno della grotta degli Schiavi. Qui i malcapitati venivano imprigionati. A dare manforte alla perfida Sirena era un Demone marino, che per le sue malefatte venne trasformato in pietra e diviso in due: nacquero così le due Sorelle.

A prescindere dalle leggende, si tratta è uno dei punti più suggestivi della Riviera del Conero.

Prendete appunti! Ecco tutte le spiagge più belle d'Italia, selezionate da Skyscanner:

Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo (AN) / Marche Baia del Buon Dormire, Palinuro (SA) / Campania Punta Prosciutto, Porto Cesareo (LE) / Puglia Spiaggia di Cala Spalmatore, La Maddalena (OT) / Sardegna Cala del Bue Marino, San Vito Lo Capo (TP) / Sicilia Spiaggia Valle dell’Erica, Santa Teresa di Gallura (OT) / Sardegna Spiaggia La Gravara, Barrea (AQ) / Abruzzo Punta Chiappa, Camogli (GE) / Liguria Spiaggia di Sabaudia (LT) / Lazio Lido di Pietragrande, Montauro (CZ) / Calabria Spiaggia del Lago di Tenno (TN) / Trentino-Alto Adige Spiaggia di San Pietro in Bevagna, Manduria (TA) / Puglia Cala Bianca, Marina di Camerota (SA) / Campania Spiaggia del Lago di Santa Caterina, Auronzo di Cadore (BL) / Veneto Spiaggia delle Ghiaie, Isola d’Elba (LI) / Toscana

"Non solo cale e insenature lambite dalle acque smeraldine della meravigliosa costa italiana, ma, per la prima volta, anche piccole spiagge di lago, perché la bellezza in Italia è davvero ovunque. Da Nord a Sud della Penisola, dalla montagna al mare: ogni angolo del nostro Paese ha meraviglie che vanno celebrate" dice SkyScanner.

Non possiamo che essere d'accordo.

