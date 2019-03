Spiagge della Corsica: le magnifiche tre da non perdere

Quali sono le spiagge più belle della Corsica per il 2019? A dircelo è la classifica Travelers’ Choice Beaches Awards 2019, compilata sulla base della qualità e della quantità delle recensioni e del punteggio dati dai viaggiatori internazionali alle spiagge di tutto il mondo su TripAdvisor nell’ultimo. Tre spiagge della Corsica compaiono nella Top 10 della Francia. Un motivo in più per andare in vacanza in Corsica.

Secondo il sondaggio di TripAdvisor, infatti, rientrano a pieno titolo tra le spiagge più belle della Francia ben tre della Corsica: spiaggia della Palombaggia di Porto Vecchio, spiaggia di Saleccia a Santo Pietro di Tenda e la spiaggia del piccolo sperone, a Bonifacio, rispettivamente al primo, al quinto e al settimo posto.

Secondo la classifica del sito, quindi, è la spiaggia di Palombaggia, a Porto-Vecchio, quella designata come la spiaggia più bella della Francia, prima di quella del Sillon a Saint-Malo, in Bretagna, che si invece si era imposta l’anno scorso .

Ecco le tre più belle spiagge della Corsica:

1. Spiaggia della Palombaggia

A Porto Vecchio, a sud dell’isola, si trova la spiaggia più bella della Corsica e di tutta la Francia. Lunga appena tre chilometri, la spiaggia della Palombaggia ha una sabbia chiara e un mare cristallino, dal quale riaffiorano piccole rocce levigate che rendono questa costa famosa in tutta Europa. Il fondale resta basso per molti metri, per cui rimane l’ideale per una vacanza con i bambini.

2. Spiaggia di Saleccia

Questa volta al nord della Corsica, a Santo Pietro di Tenda. Per arrivare Per arrivare alla spiaggia di Saleccia, sabbia bianca e acqua turchese, bisogna attraversare il cosiddetto Désert des Agriates attraverso un sentiero sterrato e dissestato, a piedi o in mountain bike. Forse per questo ha conservato un paesaggio rustico e un’ambientazione selvaggia.

3. Spiaggia del piccolo Sperone

Siamo di nuovo al sud – a nord est della punta Sperone, di fronte all’isola di Piana – per trovare questa paradisiaca piccola ansa con la sabbia più fine dell’isola. Sabbia bianca e finissima per soli 100 metri di spiaggia e facilmente accessibile da un parcheggio ad una decina di minuti: per questo motivo potrebbe essere molto affollata in determinati periodi. Arrivarvi richiede un piccolo sforzo e imboccare il sentiero costiero che si diparte a destra dell’imbarcadero di Piantarella.

Germana Carillo