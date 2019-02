Quali sono le spiagge più belle d'Europa, quelle più amate e apprezzate dai viaggiatori di tutto il mondo? Tripadvisor ha reso nota la classifica Travelers’ Choice Beaches Awards 2019

La classifica, diffusa dal noto sito, premia le località che nel corso dell'anno hanno ricevuto il maggior numero di preferenze tenendo conto sia della qualità che della quantità delle recensioni e del punteggio attribuito dai viaggiatori internazionali negli ultimi 12 mesi.

In testa alla classifica dei paesi col maggior numero di spiagge votate troviamo la Spagna, con ben 3 località. A seguire troviamo l'Italia, con due spiagge siciliane, e la Grecia con due località premiate dai viaggiatori.

Scopriamo la top ten delle spiagge più belle d'Europa secondo gli utenti di Tripadvisor.

La Concha Beach Donostia-San Sebastián, Spagna

Il suo nome deriva da quello dell'omonima baia in cui si trova. Questo paradiso regala una distesa di sabbia che estende per 250 metri. Caratteristica anche la sua forma, a conchiglia, da cui deriva il nome. È stata eletta tra i 12 tesori di Spagna.

1. Spiaggia dei Conigli Lampedusa, Isole della Sicilia

Prima in Italia, seconda in Europa e addirittura settima nel mondo, questa spiaggia è un vero gioiello incastonato nelle acque cristalline del Mediterraneo. Un paradiso di biodiversità in cui trova rifugio anche la tartaruga caretta caretta.

Per approfondire: Le 10 spiagge più belle di Lampedusa

2. Praia da Falesia, Olhos de Agua, Portogallo

Se l'Algarve è un luogo da sogno, Falesia Beach è una delle sue perle. Oltre a essere una delle spiagge più lunghe del paese, è caratterizzata da rocce di falesia, che le danno un caratteristico colore rosso, creando un contrasto unico con l'azzurro del mare e la sabbia bianchissima.

Per approfondire: Portogallo: le 10 spiagge più belle dell'Algarve

3. Playa de ses Illetes Formentera, Isole Baleari

Siamo a Formentera. Qui sorge Playa de ses Illetes, a 4 km da La Savina, noto centro turistico dell'isola. La spiaggia è uno dei patrimoni delle Baleari, protetto da svariati isolotti, dai quali deriva il nome. Qui prospera una grande prateria di posidonia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

4. Balos Lagoon, Kissamos, Grecia

Un sogno a occhio aperti. Così ci si sente ammirando la suggestiva laguna di Balos, a Creta. La località prende il nome dalla baia in cui si trova. La laguna sorge in un'area disabitata.

5. Bournemouth Beach, Bournemouth, Regno Unito

Anche l'Inghilterra vanta una spiaggia splendida. Si trova solitamente sulla costa meridionale a Bournemouth. Qui si trovano le acque più calde del paese.

6. Spiaggia di Elafonissi, Elafonissi, Grecia

Anch'essa sull'isola di Creta, Elafonissi è caratterizzata da sabbia bianca dalle sfumature rosa collegata a un isolotto poco lontano dalla riva. Per la maggior parte libera, è in una zona protetta in cui le tartarughe caretta caretta depongono le loro uova.

7. Fig Tree Bay, Protaras, Cipro

Fig Tree Bay a Protaras è uno dei luoghi di Cipro da non perdere: una distesa di sabbia finissima di 500 metri nel cuore di una pacifica baia privata, arricchita da profumate piante di fico. Un paradiso accessibile a tutti.

8. Spiaggia di Cala Rossa Isola di Favignana, Isole Egadi, Sicilia

Al secondo posto nella classifica italiana di Tripadvisor, Cala Rossa è un'altra perla siciliana che sorge sull’isola di Favignana. La spiaggia si trova all’interno di suggestive cave di tufo.

9. Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spagna

A chiudere la top ten è ancora una spagnola, Playa de Muro una delle più belle di Maiorca. Qui a dominare è il calore delle acque caratterizzato anche da un azzurro intenso. Non è enorme, è larga circa 20 metri e non è neanche molto affollata. Il luogo ideale per rilassarsi.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso