È una delle belle novità dell’estate 2018: una passerella alimentata ad energia solare che grazie a due binari fa scorrere una sedia e permette di far entrare in acqua dalla spiaggia, tutte le persone con disabilità motorie.

Nel lido di Torre Quetta a Bari, la rivoluzione è già in corso grazie al sistema 'Sea track Tobea' che regala autonomia a chi prima, senza supporto, non sarebbe potuto andare a fare un bagno da solo. La passerella, come dicevamo, è alimentata da energia solare, mentre la sedia che scorre sui binari viene azionata direttamente dalla persona disabile attraverso un telecomando.

Lungo il percorso c’è una doccia e l’illuminazione e un supporto da parte di personale addetto. Il primo a testare questo innovativo sistema è stato Antonio Caputo, atleta della squadra di basket in carrozzina HBari2003 che per la prima volta, è entrato in acqua senza l’aiuto di nessuno.

Lo scorso anno l'atleta che trascorre qui le vacanze con la moglie e la figlia, nonostante il caldo anomale, non era stato in grado di entrare in acqua.

"Questo è un grande passo avanti per chi come me vive su di una carrozzella, significa poter vivere il mare nella mia città senza più disagi”, spiega Caputo.

L’attrezzatura, di cui è ora dotata la spiaggia comunale di Torre Quetta, è unica in Italia, ma iniziative simili ci sono anche in Liguria, ad esempio a Sestri Levante sulla spiaggia, le persone disabili non hanno più limitazioni grazie a sedie a rotelle di ultima generazione in grado di arrivare al mare percorrendo una speciale passerella, ma sono tanti i litorali che si stanno dotato di strumenti simili per permettere a tutti relax e un bagno al mare.

Speriamo che questa idea vincente arrivi presto in tutte le regioni italiane.

