Sono le spiagge più ammirate, visitate e anche fotografate d'Europa. Dall'Italia al Portogallo, sono tantissimi i lidi e i litorali meta del turismo (ci auguriamo responsabile).

Che sia un tramonto, uno scorcio che mostra l'acqua limpida o una foto panoramica, queste località sono state in assoluto le più fotografate e postate sul celebre social dedicato alle immagini.

L'Italia si conferma regina indiscussa con la meta più fotografata di tutta Europa. Positano, celebre località della costiera amalfitana, è stata fotografata e condivisa oltre 1 milione di volte. E non l'unica italiana presente. Al settimo posto non poteva mancare la splendida spiaggia de La Pelosa, in Sardegna.

Ecco la top ten, dalla costiera amalfitana all'Algarve, passando per la Spagna con l'immancabile Ibiza, l'Inghilterra e le spiagge di Cipro.

Positano, Italia (#positano 1.118.461 foto) Brighton Beach, Inghilterra (#brightonbeach 512.161 foto) Nissi Beach, Cipro (#nissibeach 141.690 foto) Durdle Door Beach, Inghilterra (#durdledoor 128.437 foto) Playa d'en Bossa, Spagna (#playadenbossa 95.853 foto) Bournemouth Beach, Inghilterra (#bournemouthbeach 75.613 foto) La Pelosa, Italia (#lapelosa 58.151 foto) Praia da Rocha, Portogallo (#praiadarocha 58.050 foto) Barceloneta, Spagna (#barcelonetabeach 56.459 foto) Cala Salada, Spagna (#calasalada 43.157 foto)

Positano

Al primo posto dunque troviamo la bellissima Positano, con le sue splendide spiagge e il caratteristico paese che si arrampica sulla collina. Un luogo visitato da milioni di turisti ogni anno, attratti sia dal borgo e dalle suggestive passeggiate che dal mare, come la spiaggia di Fornillo, piccola e poco affollata. Da qui si può ammirare una delle tante torri saracene della costiera.

La Pelosa

Un luogo da sogno, purtroppo pericolosamente preso di mira dal turismo di massa. La Pelosa rischia di scomparire, per questo Comune e Regione Sardegna si sono messi in moto per avviare un piano rigido che dovrà essere rispettato da chi ha intenzione di passare nei prossimi anni l’estate proprio a La Pelosa.

No a teli mare, borsoni e borse frigo in generale, obbligo di lavarsi i piedi all’uscita, guardie giurate come sentinelle e probabile numero chiuso per i bagnanti.

All'estero, non poteva mancare Praia da Rocha, in Portogallo. Siamo sulla costa atlantica meridionale del paese, nella regione dell'Algarve, famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi suggestivi. Qui, nei pressi della città di Portimão, c'è la spiaggia di Praia da Rocha, una delle più belle del paese.

In classifica anche la splendida Nissi Beach, a Cipro.

E voi ne avete visitata (e fotografata) qualcuna?

Francesca Mancuso