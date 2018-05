Quali sono le spiagge più belle, pulite e attrezzate d'Italia? Torna l'appuntamento con le Bandiere Blu, assegnate dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Foundation for Environmental Education - Fee). Rispetto alla passata edizione cresce il numero di località insignite del vessillo, simbolo non solo della qualità del mare ma anche della corretta gestione del territorio.

Quest'anno sono 368 le spiagge su cui sventolerà la bandiera blu, contro le 342 del 2017, appartenenti a 175 comuni, contro i 163 dell'anno scorso.

L’assegnazione della Bandiera Blu segue procedure ben precise che seguono il protocollo Uni-En Iso 9001-2008. Le località vengono prima selezionate da una giuria internazionale e poi da una nazionale. In questa fase si inserisce la collaborano di altri enti, dal ministero dell’Ambiente a quello della Cultura e del turismo, dal Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera all’Ispra.

I criteri che spiagge e località devono avere per essere insignite del prestigioso titolo sono 32 e vengono aggiornati periodicamente per fare spingere le amministrazioni locali a stare sempre al passo, migliorandosi di anno in anno “al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente”.

Tra i parametri troviamo innanzitutto l'eccellente qualità delle acque di balneazione secondo regole più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale. Una volta in possesso di questo requisito si passa al controllo delle acque reflue e della rete fognaria, alla raccolta differenziata, alla presenza di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi e la presenza di servizi come personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti.

Le spiagge Bandiera blu 2018

In testa troviamo la Liguria, con ben 27 comuni, seguita dalla Toscana che mantiene intratte le località dello scorso anno, ben 19. A seguire la Campania che a sorpresa vanta 3 nuovi ingressi rispetto allo scorso anno, (Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani), arrivando a 18 e superando le Marche che perdono la bandiera a Gabicce mare, passando così al quarto posto con 16 comuni contro i 17 dello scorso anno.

La Puglia raggiunge quota 14 bandiere con 3 nuove località (Rodi garganico, Peschici e Zapponeta). A seguire la Sardegna a quota 13 con 2 nuovi ingressi (Trinità d'Agultu e Vignola e Bari Sardo). Una new entry anche per l'Abruzzo che sale a 9 bandiere blu con l'ingresso del lago di Scanno, al pari con la Calabria, che vanta però 2 nuovi ingressi (Tortora e Sellia Marina).

Segue il Veneto che conferma le stesse 8 bandiere e il Lazio resta a 8 ma con il comune di Anzio uscito dalla lista 2017 e la novità del lago di Trevignano romano.

Sette le bandiere blu dell'Emilia Romagna che aggiunge Cattolica, mentre la Sicilia ne perde una a Pozzallo scendendo a 6. La Basilicata porta da 2 a 4 i propri vessilli con Bernalda e Nova Siri. Il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 bandiere del 2017. Il Molise scende a 1 bandiera, con la perdita di Termoli.

I laghi

Nell'edizione 2018, sono 16 le località lacustri premiate rispetto alle 13 dello scorso anno. Tre sono le novità, come anticipato: Trevignano romano nel Lazio e Scanno in Abruzzo, insieme ad Arona, in Piemonte, arrivando a quota 3. Rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 e la Lombardia con 1, al pari dell'edizione 2017.

Il presidente di Fee Italia Claudio Mazza ha commentato: “Il turismo non può che essere sostenibile, in modo da garantire un equilibrio tra fruizione e tutela del patrimonio ambientale. Bandiera Blu guida passo dopo passo i comuni costieri, a scegliere strategie di gestione sostenibile del proprio territorio, attraverso un percorso che giovi all'ambiente ed alla qualità della vita”.

La mappa interattiva

Per vedere la mappa interattiva cliccate sul link seguente:

https://elemedialab.carto.com/builder/d1d80c37-6533-4e08-a9c0-e6e96cd11482/embed

Tutte le località premiate con la bandiera blu

LIGURIA – 27

Imperia

Bordighera - Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est diCapo Sant’Ampelio Taggia - Arma di Taggia Santo Stefano al Mare - Baia Azzurra , Il Vascello San Lorenzo al Mare - U Nustromu/Prima Punta , Baia delle Vele

Savona

Ceriale - Litorale Borghetto Santo Spirito - Litorale Loano - Spiaggia Levante Porto, Spiaggia di Ponente Pietra Ligure – Ponente Finale Ligure - Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni , Finalmarina , Finalpia , Spiaggia del Porto , Varigotti , Castelletto San Donato Noli - Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/Chiariventi Spotorno – Lido Bergeggi - Il Faro , Villaggio del Sole Savona – Fornaci Albissola Marina – Lido Albisola Superiore – Lido Celle Ligure - Levante , Ponente Varazze - Arrestra , Ponente Teiro , Levante Teiro , Piani D’Invrea

Genova

Camogli- Spiaggia Camogli Centro/ Levante, San Fruttuoso Santa Margherita Ligure - Scogliera Pagana, Punta Pedale , Paraggi , Zona Milite Ignoto Chiavari - Zona Gli Scogli Lavagna – Lungomare Moneglia - Centrale , La Secca , Levante

La Spezia

Framura - Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina) , Spiaggia la Vallà Apicchi Bonassola - Lato Est e Lato Ovest Levanto - Spiaggia Est”La Pietra” , Ghiararo Lerici - Venere Azzurra , Lido , San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo Ameglia - Fiumaretta

LEGGI anche: Liguria: le 10 spiagge più belle

TOSCANA – 19

Massa Carrara

Carrara - Marina di Carrara Centro Massa - Ronchi Levante , Campeggi/Ricortola /Marina Ponente/Dx Brugiano , Sx Brugiano/Marina Centro/Dx Frigido/ Sx Frigido, Ronchi Ponente

Lucca

Forte dei Marmi - Litorale centro/Capannina Pietrasanta - Tonfano , Focette Camaiore - Lido Arlecchino Viareggio - Marina di Torre del Lago Puccini / Marina di Levante/Marina di Ponente

Pisa

Pisa - Calambrone/Tirrenia , Marina di Pisa

Livorno

Livorno - Cala del Miramale , Rogiolo , Del sale/Roma , Tre Ponti , Rex , Cala Quercianella Rosignano Marittimo - Castiglioncello , Vada Cecina - Le Gorette , Marina di Cecina Bibbona - Marina di Bibbona centro/sud Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci San Vincenzo - Rimigliano , Spiaggia Centro , Principessa , Spiaggia dellaa Conchiglia Piombino - Parco Naturale della Sterpaia Marciana Marina - La Fenicia

Grosseto

Follonica - Litorale Nord Castiglione della Pescaia - Spiaggia Piandalma/ Casetta Civinini/Piastrone/Punta Ala (Nord e Sud), Rocchette/Rocca Mare/Casa Mora/Riva del Sole /Capezzolo/Ponente , Levante/Tombolo Grosseto - Marina di Grosseto/Le Marze/ Fiumara , Principina a Mare Monte Argentario - Porto Santo Stefano: Il Pozzarello , La Soda , Calapiccola , la Caletta, il Moletto , Feniglia , Porto Ercole: le Viste.

LEGGI anche: Le 10 spiagge più belle della Toscana

CAMPANIA – 18 (3 nuovi ingressi)

Napoli

Sorrento NEW ENTRY Piano di Sorrento NEW ENTRY Massa Lubrense - Baia delle Sirene , Marina del Cantone , Marina di Puolo , Recommone Anacapri - Faro/Punta Carena , Gradola/ Grotta Azzurra

Salerno

Ispani NEW ENTRY Positano - Spiaggia Arienzo , Spiaggia , Fornillo , Spiaggia Grande Capaccio - Varolato /La Laura/Casina d’Amato , Licinella, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci Agropoli - Torre San Marco , Trentova , Spiaggia Libera Porto , Lungomare San Marco Castellabate - Lago Tresino , Marina Piccola , Pozzillo/San Marco , Punta Inferno , Baia Ogliastro Montecorice - San Nicola , Baia Arena , Spiaggia Agnone , Spiaggia Capitello San Mauro Cilento – Mezzatorre Pollica - Acciaroli , Pioppi Casal Velino - Lungomare/Isola , Dominella/Torre Ascea - Piana di Velia , Torre del Telegrafo , Marina di Ascea Pisciotta - Sud(Ficaiola, Torraca, Gabella) , Nord(Pietracciaio, Fosso della Marina, Marina Acquabianca) Centola - Marinella , Palinuro (Le Saline, Le Dune, Porto) Vibonati - Torre Villammare , Santa Maria Le Piane , Oliveto Sapri- Cammarelle, Lungomare di Sapri , San Giorgio

LEGGI anche: Le 10 spiagge più belle del Cilento

MARCHE – 16 (una perdita, Gabicce mare)

Pesaro - Urbino

Pesaro – Ponente/Levante/Sottomonte Fano - Nord , Sassonia Nord , Torrette Mondolfo – Marotta

Ancona

Senigallia - Spiaggia di Levante , Spiaggia di Ponente Ancona – Portonovo Sirolo - Sassi Neri/San Michele/ Urbani Numana - Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta

Macerata

Potenza Picena - Porto Potenza Picena Civitanova Marche - Lungomare Sud , Lungomare Nord

Fermo

Porto Sant'Elpidio – Lungomare Fermo - Lido di Fermo Casabianca , Marina Palmense Porto San Giorgio – Litorale Pedaso - Lungomare dei Cantautor

Ascoli Piceno

Cupra Marittima – Lido Grottammare - Spiaggia Nord , Spiaggia San Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme

PUGLIA – 14 (3 nuovi ingressi)

Barletta - Andria - Trani

Margherita di Savoia - Centro Urbano , Cannafesca

Bari

Polignano a Mare - Cala San Vito , Cala Paura , San Giovanni , Cala Fetente , Ripagnola/ Coco Village

Brindisi

Fasano - Egnazia Case Bianche , Savelletri , Torre Canne Ostuni - Creta Rossa , Lido Fontanelle , Pilone , Lido Morelli Carovigno - Punta Penna Grossa/Torre Guaceto

Taranto

Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina Ginosa - Marina di Ginosa

Lecce

Melendugno - Roca , San Foca Nord/Centro/ Torre Specchia , Torre Sant’ Andrea , Torre dell’Orso Otranto - Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo , Madonna dell’Altomare/Idro , Porto Badisco Castro - La Sorgente , Zinzulusa Salve - Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

Foggia

Rodi garganico NEW ENTRY Peschici NEW ENTRY Zapponeta NEW ENTRY

LEGGI anche:

SARDEGNA - 13 (2 nuovi ingressi)

Olbia - Tempio

Badesi - Li Junchi , Li Mindi /Lu Stangioni , Pirrotto Li Frati/Baia delle Mimose Santa Teresa Gallura - Rena Ponente(Loc. Capo Testa) , Rena Bianca , Zia Culumba (Loc. CapoTesta, Rena di Levante) La Maddalena - Bassatrinità , Monti d‘Arena , Teggie , Spalmatore , Portolungo , Caprera Due Mari , Caprera Relitto Palau - Palau Vecchio , Fronte Stagno Saline , L’Isolotto , L’Isuledda(Porto Pollo) , La Sciumara , Foce Fiume Liscia

Sassari

Castelsardo - Madonnina/Stella Maris , Sacro Cuore/Ampurias Sorso - Marina di Sorso (IV / V Pettine) , Spiaggia della Marina Sassari - Porto Ferro , Porto Palmas Trinità d'Agultu e Vignola NEW ENTRY

Oristano

Oristano – Torregrande

Ogliastra

Tortolì - Lido di Cea , Lido di Orrì (I e II Spiaggia) , Muxì (Il Golfetto) , Orrì Foxilioni , Ponente (nota “La Capannina”) , Porto Frailis

Cagliari

Quartu Sant’Elena - Mare Pintau , Poetto Teulada - PortoTramatzu , Sabbie Bianche , Tuerredda

Nuoro

Bari Sardo

ABRUZZO - 9 (un nuovo ingresso)

Teramo

Tortoreto - Spiaggia del Sole Giulianova - Lungomare Spalato, Lungomare Zara Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud / Lungomare Nord / Lungomare Centrale Pineto - Lungomare dei Pini/ Pineta Catucci, S.Maria a Valle Nord, S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, Corfù, Villa Fumosa Silvi - Lungomare Centrale

Chieti

Fossacesia - Fossacesia Marina Vasto - Punta Penna, Vignola San Salvo - San Salvo Marina

L'Aquila

Lago di Scanno NEW ENTRY

Foto: Visit Scanno

CALABRIA – 9 (2 nuovi ingressi)

Cosenza

Praia a mare - Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi Roseto Capo Spulico – Lungomare Trebisacce - Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni, Viale Magna Grecia , Riviera delle Palme) Tortora NEW ENTRY

Crotone

Cirò Marina - Cervana/Madonna di mare, Punta Alice Melissa - Litorale Torre Melissa

Catanzaro

Soverato – Lido Sellia Marina

Reggio Calabria

Roccella Jonica - Lido

VENETO - 8

Venezia

San Michele Al Tagliamento – Bibione Caorle - Brussa , Duna Verde , Levante , Ponente , Porto Santa Margherita Eraclea - Eraclea Mare Jesolo – Lido Cavallino Treporti – Lido Venezia - Lido di Venezia Chioggia – Sottomarina

Rovigo

Rosolina - Rosolina Mare , Albarella Centro Sportivo, Albarella Capo Nor

LAZIO - 8 (una perdita e un nuovo ingresso)

Il Lazio perde Anzio ma la novità e il lago di Trevignano romano.

Roma

Lago di Trevignano romano NEW ENTRY

Latina

Latina - Latina Mare Sabaudia – Lungomare San Felice Circeo – Litorale Terracina - Levante , Ponente Sperlonga - Ponente , Lagolungo , Bazzano , Levante Gaeta - Arenauta - Ariana - Sant‘ Agostino , Serapo Ventotene - Cala Nave

EMILIA ROMAGNA – 7 (un nuovo ingresso)

Ferrara

Comacchio - Lido di Volano/Nazioni/Lido degli Scacchi /Pomposa/Garibaldi , Lido Spina , Lido degli Estensi

Ravenna

Ravenna - Casal Borsetti , Lido di Dante/Lido di Classe , Lido di Savio , Marina di Ravenna/ Punta Marina Terme/Lido Adriano , Marina Romea/Porto Corsini Cervia - Milano Marittima/Pinarella

Forlì Cesena

Cesenatico - Zadina , Levante (Valverde, Villamarina) , Ponente

Rimini

Bellaria Igea Marina - Igea Marina Misano Adriatico - Punto Dieci/Porto Verde , Rio Alberello Cattolica NEW ENTRY

SICILIA – 6 (una perdita, Pozzallo)

Messina

Santa Teresa di Riva – Lungomare Tusa - Spiaggia Lampare , Spiaggia Marina Lipari - Stromboli: Ficogrande , Lipari: Acquacalda , Lipari: Canneto , Vulcano: Acque Termali , Vulcano: Gelso

Ragusa

Ispica - Santa Maria del Focallo , Ciriga I° tratto , Ciriga II° tratto , Ciriga III° tratto Ragusa - Marina di Ragusa

Agrigento

Menfi - Porto Palo Cipollazzo , Lido Fiori Bertolino

BASILICATA - 4 (2 nuovi ingressi)

Potenza

Maratea - Acquafredda, Castrocucco, Macarro

Matera

Policoro - (Nord e Sud) Bernalda NEW ENTRY Nova Siri NEW ENTRY

FRIULI VENEZIA GIULIA -2

Gorizia

Grado - Spiaggia Principale , Costa Azzurra, Pineta

Udine

Lignano Sabbiadoro - Lido

MOLISE - 1 (una perdita)

In Molise rispetto al 2017 si registra la perdita di Termoli.

Campobasso

Campomarino - Lido

I LAGHI

TRENTINO ALTO ADIGE -10

Trento

Bedollo - Località Piazze Baselga di Pinè -Spiaggia Lido , Alberon, Bar Spiaggia Pergine Valsugana - San Cristoforo Levico Terme - Spiagge di Levico Caldonazzo - Lido/Spiaggetta Calceranica al Lago - Alle Barche/ Al Pescatore/Riviera Tenna - Spiaggia di Tenna Lavarone- Lido Bertoldi/ Lido Marzari Sella Giudicarie - Spiaggia Roncone Bondone - Porto Camarelle

LOMBARDIA - 1

Brescia

Gardone Riviera - Spiaggia Lido , Spiaggia Casinò

PIEMONTE – 3 (1 nuovo ingresso)

Verbania

Cannero Riviera - Lido Cannobio - Spiaggia Lido

Novara

Arona NEW ENTRY

Le altre due novità, già citate in precedenza sono il lago di Trevignano romano nel Lazio e quello di Scanno in Abruzzo.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso