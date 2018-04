Cefalonia è un’isola greca che si trova nel mar Ionio, con la sua costa di oltre 200 chilometri è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare e sole.

Ci sono oltre 40 spiagge di sabbia, ciottoli o ghiaia, ecco le più belle.

Nominarle tutte sarebbe stato impossibile, ecco perché ne abbiamo scelte solo dieci, quelle che secondo noi sono le più caratteristiche e singolari.

Ci sono baie sabbiose e fondali bassi, ci sono quelle in cui incontrare le foche monache, ma sicuramente le spiagge più belle di Cefalonia sono quelle che si trovano sulla costa meridionale.

Tra colline, pini ma anche paesaggi scoscesi e scogliere frastagliate, ecco le 10 spiagge più belle di Cefalonia:

1. Myrthos

Myrthos viene annoverata tra le 30 spiagge più belle del mondo, perché non solo è il simbolo dell'isola di Cefalonia, ma è anche una delle spiagge più famose di tutta la Grecia. Si trova nella regione di Pylaros, nella zona nord-ovest dell'isola ed è circondata da verdi colline che si innalzano tra milioni di sassolini bianchi e un mare che va dal blu elettrico al turchese.

2. Antisamos

La spiaggia di Antisamos ha uno scenario selvaggio e di una bellezza unica, non a caso è stato scelto come set cinematografico per girare alcune scene del film "Il capitano Corelli". Anche qui ciottoli bianchi e mare cristallino, purtroppo la spiaggia è molto caotica, ma basta camminare un po’ per raggiungere un angolo di tranquillità nella parte destra del litorale.

3. Xi

Xi beach è una spiaggia di sabbia fine e rossa, lunga circa 3 km incorniciata dalle scogliere di argilla. Si trova nell’area più a ovest dell’isola di Cefalonia, nella regione di Paliki. La spiaggia di Xi deve il suo nome alla lettera dell’alfabeto greco che la contraddistingue poiché la conformazione della spiaggia ricorda proprio la sua forma. Qui troverete sabbia dine e un mare che non diventa mai fondo.

4. Makris Gialos e Platis Gialos

Sono due spiagge vicine che si trovano a sud di Argostoli davanti a Lassi, il centro turistico principale dell'isola. Makris Gialos, lunga circa 300 metri è molto turistica e gettonata da chi ama gli di sport acquatici, Platis Gialos con la sua sabbia fine ha come scenario una pineta. Entrambe nei mesi estivi sono frequentatissime.

5. Skala

Se siete amanti della vita mondana anche in spiaggia, non perdere Skala, nella parte sud di Cefalonia. Il litorale ampio è ricco di locali e servizi turistici, per questo in spiaggia troverete sdraio, ombrelloni e perfino candele. E’ una zona frequentata soprattutto dagli adolescenti e giovani.

6. Kounopetra

Kounopetra di Cefalonia è situata a sud di Lixouri, che è il capoluogo di Paliki ed è imperdibile per rifarsi gli occhi. Con la sua piccola insenatura di sabbia bianca e sottile, ha un mare trasparente con fondali bassi. La zona è famosa per un fenomeno singolare di rocce che si muovono ritmicamente: una enorme roccia infatti, fino all'arrivo del terremoto del 1953, era solita muoversi costantemente ogni 20 minuti.

7. Livadi

Livadi è una spiaggia molto singolare che si trova a nord di Lixouri, oltre che dal mare e dalla sabbia qui rimarrete affascinati da un edificio in rovina che si trova attaccato al litorale. Una ex prigione risalente al regime militare: qui tra gli anni Sessanta e Settanta, i prigionieri venivano arrestati e torturati.

8. Spartia

La spiaggia Spartia è sul versante sud occidentale dell'isola e in realtà racchiude una serie di litorali con sabbia bianca, mare con fondali bassi e sabbiosi. Alle spalle di questo tratto di costa davvero suggestivo, si trovano le casette arroccate sulle colline a picco sull’acqua.

#cefalonia#spartia Un post condiviso da @ fabiano_mancuso in data: Ago 9, 2012 at 7:35 PDT

9. Dafnoudi

Dafnoudi è una piccola spiaggia di ciottoli chiari con acqua trasparente e una piccola grotta dove potrete fare la conoscenza delle foche monache. Un angolo di paradiso per gli amanti della tranquillità e del relax, non è tantissimo affollata soprattutto perché per arrivarci bisogna percorrere un sentiero escursionistico nel bosco che arriva poi fino alla spiaggia.

10. Paliolinos

Un’altra spiaggia non attrezzata è quella di Paliolinos situata sul versante sud occidentale di Cefalonia, non lontano dal villaggio di Spartia e nei pressi del rinomato Capo Liakas. E’ una spiaggia stretta e selvaggia con un mare dal fondale basso. Davanti al litorale emerge dalle acque del mare un curioso scoglio.

Un post condiviso da JGasparinato (@jgasparinato) in data: Mag 13, 2015 at 5:35 PDT

Dominella Trunfio