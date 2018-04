Per tanto tempo sottovalutata, l’Albania è rimasta per molto tempo una meta sconosciuta. Affacciata sul Mediterraneo e bagnata sia dallo Ionio che dall’Adriatico in un’unica costa offre, invece, luoghi incontaminati e spiagge incantevoli.

Le spiagge dell’Albania del Nord, ovvero quelle che si affacciano sul mar Adriatico, tendono ad essere sabbiose con acque poco profonde e quindi adatte anche alle famiglie con bambini. Ci sono poi lagune ed ecosistemi naturali, per questo questa costa è molto amata anche dagli escursionisti.

Vediamo quali sono le 10 spiagge più belle dell’Albania del Nord.

1. Velipoja

La spiaggia di Velipoja è la spiaggia più settentrionale del paese situata a 22km dalla città di Scutari ed è una delle mete preferite dagli amanti del mare. Quattordici chilometri di costa adriatica caratterizzati da spiaggia fine e ricca di iodio. Un luogo amato da chi vuole praticare canoa e kayak.

2. Shëngjin

La spiaggia di Shëngjin è un'altra spiaggia sabbiosa vicino al distretto di Lezha, situata a 8km dalla storica città di Lezha. Famosa per la sua sabbia e per il fatto che qui troverete il sole 300 giorni l'anno. Molto frequentata, sopratutto d’estate, la zona di Shengjin è rinomata in tutta l’Albania, oltre che per il mare, anche per la sua celebre cucina.

3. Rana e Hedhun

A nord di Shëngjin, davanti alle colline di Renci, si trova la meravigliosa spiaggia chiamata Rana e Hedhun (sabbia in polvere), ben protetta dai venti di quella zona. Questa spiaggia si chiama così per via del suo paesaggio: alte colline a picco sul mare, a nord invece finiscono le dune di Baks-Rjolle. Lo sport più praticato? Scivolare sulle dune di sabbia!

Baia di Lalzi

Una delle spiagge più attraenti della costa adriatica albanese è senza dubbio quella della Baia di Lalzi (Gjiri i Lalzit) a nord di Durazzo. Acqua cristallina, sabbia fine e una fitta pineta rendono questo luogo adatto a chi ama il relax in riva al mare. La spiaggia dista solo 25 chilometri dalla capitale Tirana ed è facilmente raggiungibile.

5. Cape of Rodon

Cape of Rodon è un meraviglioso capolavoro naturale di 7,5 km di lunghezza ed è un'enorme attrazione per chi ama le immersioni. Negli ultimi anni è diventata molto turistica, ma continua a mantenere intatto il suo fascino.

6. Durazzo

La spiaggia di Durazzo, situata a soli 39 km da Tirana, è la spiaggia più grande e frequentata del paese. Non a caso ha un suggestivo lungomare sempre affollato, ottima cucina e offre molto divertimento. La profondità del mare aumenta gradualmente, il che rende questa spiaggia sicura per famiglie e bambini. Durazzo è la seconda città più grande dell’Albania e principale porto del Paese, per questo in spiaggia troverete molte strutture attrezzate.

7. Currila

A nord di Durazzo, la spiaggia di Currila è più profonda ed è protetta dal vento caldo proveniente dalla terra. Essendo molto vicina alla spiaggia principale offre molte attrazioni turistiche. E' un luogo adatto alle famiglie perché molto riparato.

8. Golem e Mali i Robit

A sud di Durazzo ci sono invece Golem e Mali i Robit che sono situate l'una accanto all'altra. Anche qui sabbia finissima e bianca e mare cristallino. Ci sono anche diversi monumenti naturali, la possibilità di fare escursioni o di praticare sport acquatici.

9. Vlora

Vlora è il secondo porto più grande del paese ed è uno dei fulcri del turismo albanese, ma la spiaggia ha molte strutture turistiche, soprattutto perché è un punto di snodo per chi vuole poi fare un tuffo nelle piccole e rocciose spiagge della baia di Valona o visitare il porto di Orikum.

10. Spille

La spiaggia di Spille è un vero e proprio paradiso dell'Albania. Racchiusa tra la natura e i pini, questa spiaggia che si trova sempre vicino Durazzo è una delle più pulite e naturali.

Altre bellissime spiagge da non perdere:

