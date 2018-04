Lefkada è una delle isole più selvagge della Grecia, un posto ideale per chi oltre a un tuffo in acque cristalline, vuole regalarsi un pizzico di avventura, perché anche arrivare sul litorale comporta più o meno brevi passeggiate. Ecco le 10 spiagge più belle di Lefkada.

Nominarle tutte sarebbe impossibile, perché a Lefkada ci sono alcune delle spiagge più belle della Grecia e hanno davvero scenari bellissimi perché si trovano sull’isola a cavallo tra Corfù e Cefalonia. Un perfetto mix tra relax ed escursionismo, grazie a borghi di montagne, scogliere e sentieri.

Ma non solo, si narra che Lefkada sia la vera Itaca, descritta da Omero nei suoi poemi e che proprio da una delle scogliere dell’isola trovò la morte la poetessa Saffo.

Si dice, infatti, che per un amore non corrisposto si gettò da una rupe nell'isola di Lefkada, precisamente nella spiaggia sotto la rupe nei pressi di Porto Katsiki che viene appunto chiamata "Salto di Saffo".

1. Porto Katsiki

La prima tappa non può non essere Porto Katsiki situato a poco più di 40 chilometri dalla città. E' una delle spiaggia della Grecia più gettonate, infatti è sempre affollata. Per arrivarci bisogna percorrere ripidi gradini a picco sulle scogliere bianche, ma ne vale la pena: il paesaggio è idilliaco.

2. Egremnoi

Egremnoi è un'altra bellissima spiaggia greca, ma difficile da raggiungere, dal momento che per accedervi bisogna scendere circa 350 gradini. Anche qui spiaggia bianchissima e le scogliere creano un paesaggio avventuroso. Rispetto a Porto Katsiki è meno affollata, ma di certo non la troverete mai deserta.

3. Milos

Milos è la spiaggia ideale per chi ama la natura, la tranquillità e non di certo i comfort. Tra i promontori rocciosi, la sabbia e la ghiaia non ci sono strutture attrezzate. Per arrivarci si può affittare un’imbarcazione o fare una camminata di circa mezz’ora lungo un sentiero un po’ impegnativo che vi porterà verso il mare blu cobalto.

4. Pefkoulia

Se siete una famiglia con bambini, tappa obbligata è la spiaggia di Pefkoulia. Sicura e di facile accesso, Pefkoulia si trova vicino a San Nikitas, un villaggio grazioso e pieno di servizi. La spiaggia però è sempre affollata, anche se grazie alla presenze di qualche scogliera potrete ricavarvi qualche angolo più tranquillo.

5. Kathisma

Siete giovani e belli? Kathisma allora fa per voi. E' una spiaggia molto amata dai ragazzi soprattutto perché oltre il mare cristallino, c'è la possibilità di praticare sport acquatici, ma bisogna stare molto attenti: il vento da nord-ovest, crea qui grandi onde.

6. Mikros Gialos

A Mikros Gialos, la natura è protagonista perchè la spiaggia si trova in un'insenatura della costa, protetta dai rilievi circostanti, riparata dal vento e dalla caratteristica forma a mezzaluna, composta da ciottoli bianchi che affondano nelle acque limpide.

7. Agiofili

Agiofili è un'altra caletta non facilissima da raggiungere. A piedi bisogna affrontare una ripida discesa, più semplice invece arrivarci in barca dal porto di Vassiliki. Sconsigliata nell'ora di punta perché potreste non trovare un posto, meglio andarci di buon mattino per assicurarsi la vista di un paesaggio marino in contrasto con la scogliera bianca.

8. Gialos

Gialos è la spiaggia ideale per chi ama uno stile selvaggio e un paesaggio incontaminato. L'arenile è fatto di ciottoli e si trova nella parte occidentale dell'isola. Anche se solitaria e tranquilla, anche qui ci sono stabilimenti balneareari, ma anche tanta spiaggia libera. Per raggiungerla, è necessario percorrere qualche chilometro lungo una strada sterrata e tortuosa.

9. Vassiliki

La spiaggia di Vassiliki si trova sulla costa meridionale dell’isola di Lefkada, è un luogo molto turistico, ma la baia è protetta, c'è la certezza così di trovare il mare calmo e cristallino. Il fondale è basso, quindi adatto anche alle famiglie con bambini.

10. Afteli

Un paradiso di macchia mediterranea è la spiaggia di Afteli, una piccola baia rocciosa della costa meridionale, con un mare trasparente color smeraldo. Anche in questo caso, si arriva al litorale dopo una lunga strada che attraversa la montagna sul mare: un piccolo sacrificio, ma vi assicuriamo che ne vale la pena!

