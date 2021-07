Croazia: le 10 spiagge più belle (isole escluse)

Alla scoperta dei più bei paradisi naturali della splendida Croazia, dove trascorrere delle vacanze da sogno

Negli ultimi anni la Croazia si è trasformata in una delle mete turistiche più amate da chi ama il mare sia per i prezzi piuttosto contenuti che per le spiagge dorate, le acque cristalline e i paradisi naturali che la caratterizzano. Le coste della Croazia, facilmente raggiungibili dall’Italia, sono ricche di spiagge che meritano di essere visitate nel corso di una vacanza alla scoperta di questa regione. Abbiamo selezionato per voi alcune delle spiagge più belle delle coste croate (isole escluse).

La spiaggia di Punta Kamenjak – Istria

La spiaggia di Punta Kamenjak, a Sud di Pola, è una delle più famose spiagge dell’Istria. La sua bellezza è dovuta alla natura selvaggia e incontaminata, che dona la sensazione di trovarsi in un vero e proprio paradiso. Kamenjak fa parte di una riserva naturale protetta, con acque limpide e cristalline, tra numerose piante selvatiche e sentieri sabbiosi.

La spiaggia di Crikvenica – Quarnero

Crikvenica è una località con una lunga tradizione nel turismo balneare e nelle cure termali. Iniziò a diventare famosa nel 1890, quando l’arciduca Giuseppe, fratello dell’imperatore Francesco Giuseppe, decise di sviluppare Cirquenizza (o Crikvenica) come una meta turistica. Lungo la costa di Crikvenica troviamo numerose spiagge adatte alle famiglie, con acqua cristallina e premiate dalla bandiera blu. Crikvenica si trova sul Quarnero, un braccio del mare Adriatico che separa l’Istria dalle isole di Lussino e Cherso.

La spiaggia di Zaton – Zara

Si tratta di una spiaggia incontaminata all’interno del campeggio di Zaton, nelle vicinanze di Zara. Qui le acque sono basse e la costa di ghiaia e sabbia è ideale per le famiglie e per chi pratica sport. L’accesso alla spiaggia è possibile anche per le persone con disabilità.

La spiaggia di Divna – Peljesac

La spiaggia di Divna è una delle spiagge più famose della Penisola di Peljesac, nel Sud della Croazia. È coperta di ghiaia bianca, per cui il riverbero è fortissimo (e, a quanto pare, l’abbronzatura assicurata!), si affaccia su uno splendido mare ed è protetta dai venti di scirocco e maestrale. È quindi adatta a tutti, anche alle famiglie con bambini.

La spiaggia di Soline – Biograd

Biograd è una località situata su una penisola a nord della Dalmazia. Qui troviamo la spiaggia di Soline, particolarmente adatta per i bambini. Si trova in una delle parti più frastagliate della costa croata, una caratteristica che la rende adatta al turismo nautico e a chi ama la vela. Biograd offre acque cristalline accanto ad un interessante panorama storico e culturale.

La spiaggia di Banje – Dubrovnik

Mare cristallino e vista sulla città vecchia, ecco le caratteristiche che rendono speciale la spiaggia di Banje. Si tratta di una delle spiagge più popolari della Dalmazia Meridionale. La spiaggia, si raggiunge percorrendo una lunga scalinata di pietra. La località è perfetta per chi ama affiancare delle attività culturali alle vacanze al mare.

La spiaggia di Makarska – Dalmazia

La riviera di Makarska è famosa per le sue bellissime spiagge a ciottoli. La città di Makarska è il cuore di una riviera che si estende da Gradac a Brela. Sorge in una baia nelle vicinanze del parco naturale di Biokovo. Si tratta dunque di una meta adatta a chi ama sia le vacanze al mare che i viaggi a diretto contatto con la natura.

La spiaggia di Bibinje – Dalmazia settentrionale

La spiaggia di Bibinje – o Bibigne – non è mai troppo affollata, nemmeno nei mesi estivi. Questa località turistica è situata nella regione di Zara. Si tratta di un buon punto di partenza per un viaggio alla scoperta delle bellezze naturali e culturali della Dalmazia settentrionale. Potrete dedicarvi alle immersioni, alla vela e al windsurf.

La spiaggia di Rabac – Istria

Rabac vanta alcune delle più belle spiagge dell’Istria. A Rabac ogni anno si svolge un importante festival estivo, con eventi di carattere culturale distribuiti nei mesi di giugno, luglio e agosto. Rabac è il punto di partenza ideale per visitare i paesi dell’entroterra istriano e per una gita al Monte Ucka.

La spiaggia di Punta Rata – Brela

La spiaggia di Punta Rata è la perla della località balneare di Brela, sulla costa della Dalmazia. Punta Rata è circondata da un affascinante ambiente naturale. Brela ha ricevuto numerosi premi per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e la qualità del mare. Si distingue inoltre per la pulizia delle spiagge. Brela è il punto di partenza ideale per visitare il castello di Herceg.

