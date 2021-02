L’intero villaggio dell’isola si mobilita per trovare il Golden Retriever anziano scomparso da 5 giorni

Era scomparso da 5 giorni questo Golden Retriever di 14 anni, fortunatamente ritrovato dai suoi “vicini”. I residenti di Lopez Island, Washington, non appena hanno saputo della sua scomparsa, si sono infatti mobilitati per ritrovarlo.

Suddivisi in gruppi di ricerca, hanno esplorato l’isola in lungo e in largo pur di ritrovare il cane, ricorrendo anche ai droni. Alla fine Jim Parker lo ha visto lungo un ripido sentiero: era disteso su una roccia vicino all’acqua, evidentemente indebolito. Dato che non era facilmente raggiungibile, altri residenti lo hanno raggiunto in canoa e kayak.

Il cane è stato quindi portato da un veterinario ma per fortuna aveva solo qualche lieve ferita. Se non fosse stato per questa generosa comunità, probabilmente non ce l’avrebbe fatta.

