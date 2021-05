Questa università mette in palio 3.500 sterline alla migliore idea per combattere i rifiuti di plastica

L’università di Portsmouth (Inghilterra), in collaborazione con Santander, lancia un concorso a premi per gli studenti delle scuole. L’obiettivo è combattere l’inquinamento dovuto ai rifiuti plastici.

Si cercano studenti creativi e amici dell’ambiente per creare un breve video ispiratore per invitare le persone a prendere parte al sondaggio cittadino sui rifiuti plastici che si svolgerà a Portsmouth. Il sondaggio confluirà successivamente nell’iniziativa Revolution Plastics, promossa dall’Università di Portsmouth per contrastare la dispersione dei rifiuti plastici nell’ambiente, ed è promosso da Jetsam.

Jetsam è un’app per cellulare utile a mappare i rifiuti plastici sul territorio e aiutare le autorità locali a raccogliere dati sulla situazione dei rifiuti in città. Si tratta di un’app gratuita, disponibile sia per Android che per iOS, che non necessita di alcun tipo di registrazione o iscrizione. Per dare il proprio contributo all’archivio di Jetsam è sufficiente scattare qualche foto dei rifiuti plastici che si incontrano per strada, mentre si passeggia o si porta in giro il cane: il sistema GPS provvederà a geolocalizzare il rifiuto e ad inserirlo nel database.

(Leggi: Dove finiscono i rifiuti di plastica della raccolta differenziata? Illegalmente bruciati in Turchia. Scoppia lo scandalo in UK)

Ecco come partecipare alla sfida:

Creare un breve video (max. 90 secondi) per motivare i cittadini di Portsmouth a prendere parte al progetto per mappare i rifiuti plastici e postarlo sui social con l’hashtag #SantanderUniUK. Esprimere le proprie idee attraverso un breve piano scritto (max. 300 parole), definendo il target di pubblico a cui il video è rivolto e i social network che si intende utilizzare per la diffusione del video. Presentare il proprio piano e il proprio video entro le ore 17.00 di giovedì 15 luglio 2021.

Gli studenti possono partecipare singolarmente all’iniziativa oppure in piccolo gruppi (max. 6 persone per gruppo). I sei partecipanti (singoli o gruppi) che presenteranno i progetti migliori saranno invitati a mostrare i loro lavori di fronte a una giuria con rappresentanti delle università Santander, di Jetsam e dell’associazione Revolution Plastics.

I sei premi (si va da un minimo di 500 sterline fino al primo premio del valore di 3.500 sterline) verranno consegnati a fine settembre. Tutti I finalisti saranno incoraggiati a essere coinvolti nel progetto Cittadino dopo la competizione e a prendere parte ai team di Revolution Plastics e Jetsam. Questo potrebbe includere l’aiutare a lanciare una campagna di sensibilizzazione sui social media, in collaborazione con lo staff dell’università.

Fonte: University of Portsmouth / Santander

Ti consigliamo anche: