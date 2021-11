Traffico illegale di animali: salvate quattro adorabili scimmie, strappate dalla foresta pluviale

Pirata, Matias, Otto e Chepa sono quattro tenerissime scimmie salvate da un terribile destino. I quattro esemplari di scimmia cappuccino (Cebus Capucinus) erano cadute nella trappola del traffico illegale di animali in Perù e stavano per essere venduti come animali domestici a Lima. Per fortuna, però, a salvarle da questa crudeltà sono intervenuti i funzionari della fauna selvatica peruviana del SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre).

Come spiga l’Ong Animal Defenders International, i quattro esemplari (di cui uno cieco) sono stati strappati dal loro habitat naturale – la foresta amazzonica – quando avevano qualche mese di vita. Adesso, però, dopo un lungo viaggio sono tornati a vivere nella natura.

Our very precious cargo arrives at Lima airport. Posted by Animal Defenders International on Thursday, November 4, 2021

“Cosa staranno pensando quando sentendo tutti i rumori e i suoni della foresta dopo tutti questi anni, così diverso dal brusio di traffico in città?” si chiedono gli attivisti, che spiegano che le scimmie verranno trasferite in un santuario nei pressi di Iquitos, che ospita scimmie e coati (mammiferi originari dell’America Centrale e del Sud) sottratte dai circhi e dalla rete del traffico illegale di animali.

La nuova vita di Pirata, Matias, Otto e Chepa ha finalmente il profumo della libertà!

Fonte: Animal Defenders International

