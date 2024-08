Test personalità: gatto nero, cuore, occhio o falena? L’immagine che ti ispira di più rivela quale frase di Frida Kahlo ti rappresenta

Senza categoria

Conosci le frasi famose di Frida Kahlo? Oggi ti vogliamo aiutare a trovare quella che ti rappresenta o di cui, magari, hai bisogno in questo momento della vita.

E’ diventata un’icona pop, un autentico mito della contemporaneità, forte, indipendente, passionale, “strana” come lei stessa amava definirsi. Ma proprio per questo assolutamente unica e inimitabile.

Nulla di lei passa inosservato, a partire dalle sue meravigliose opere, che sembrano surrealiste ma non lo sono. Per non parlare della travagliata vita privata, di cui è stato detto di tutto e di più. Anche le frasi pronunciate da Frida hanno conquistato popolarità perché in molti si ispirano ad esse, che si parli di amore, arte, sofferenza o rivoluzione.

Ti sei mai imbattuto in una delle sue frasi più famose? Che tu le conosca o meno, oggi vogliamo aiutarti a scoprire qual è quella che ti rappresenta o di cui magari hai bisogno in questa fase della tua vita. E allora scegli uno dei quattro elementi che vedi rafffigurati intorno a Frida e scopri, leggendo il profilo corrispondente, la tua frase.

Cuore con occhio

Non voglio un amore a metà, lacerato, spaccato in due. Mi merito qualcosa di intero, intenso e indistruttibile.

Gatto nero

Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te.

Occhio

Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.

Falena