Samsung Galaxy Ring, tutta la tua salute in un anello (con intelligenza artificiale incastonata)

Samsung presenta il Galaxy Watch Ultra e il Galaxy Ring, entrambi dotati di intelligenza artificiale per migliorare la salute degli utenti: un altro passo avanti nella tecnologia indossabile e nella gestione della salute personale

Samsung ha presentato i suoi nuovi dispositivi indossabili arricchiti con l’ultima frontiera della tecnologia: l’intelligenza artificiale. Il colosso sudcoreano ha svelato il suo primo smartwatch di fascia premium e un anello smart, segnando l’ingresso dell’azienda in un mercato di nicchia. Entrambi i dispositivi integrano funzionalità di intelligenza artificiale progettate per aiutare gli utenti a monitorare e gestire la propria salute.

Il Galaxy Watch Ultra, con un prezzo di $650 (circa 600 euro), e il Galaxy Ring, che costa $400 (circa 370 euro), sono estensioni di una strategia avviata da Samsung sei mesi fa con l’introduzione dei primi smartphone dotati di tecnologia AI come attrazione principale. Lo smartwatch di fascia alta costa quasi il doppio rispetto al modello standard più recente, il Galaxy Watch 7, che sarà venduto a $350 (circa 320 euro).

Entrambi i dispositivi sfruttano l’intelligenza artificiale per analizzare meglio i dati biometrici raccolti, personalizzando le valutazioni del benessere attraverso un “punteggio energetico” che fornisce valutazioni su una scala da 1 a 100 e offre consigli come un coach virtuale. La maggior parte delle informazioni sarà raccolta direttamente sui dispositivi, ma alcuni dati richiederanno l’analisi attraverso centri dati con una sicurezza che Samsung paragona a una “Fort Knox virtuale”.

Galaxy Watch Ultra

Il Galaxy Watch Ultra è il fiore all’occhiello della nuova linea di smartwatch di Samsung. Questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche avanzate e il design robusto. Il Watch Ultra è dotato di un display AMOLED da 1,92 pollici con una luminosità massima di 3000 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La cassa in titanio e il vetro zaffiro ne aumentano la resistenza, rendendolo ideale per chi conduce uno stile di vita attivo.

Specifiche Tecniche

Processore : Equipaggiato con un chipset Exynos W1000 a 3 nm, che assicura prestazioni elevate e efficienza energetica.

: Equipaggiato con un chipset Exynos W1000 a 3 nm, che assicura prestazioni elevate e efficienza energetica. Memoria : 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno.

: 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Batteria : Una batteria da 590 mAh che promette una durata fino a 40 ore.

: Una batteria da 590 mAh che promette una durata fino a 40 ore. Resistenza : Certificazione MIL-STD-810H e resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

: Certificazione MIL-STD-810H e resistenza all’acqua fino a 10 ATM. Funzionalità di Salute : Include monitoraggio ECG, pressione sanguigna, composizione corporea, saturazione di ossigeno, qualità del sonno e rilevamento della temperatura.

: Include monitoraggio ECG, pressione sanguigna, composizione corporea, saturazione di ossigeno, qualità del sonno e rilevamento della temperatura. Design: Disponibile in una misura da 47 mm, con tre pulsanti inclusi uno rapido, microfono e altoparlante.

Galaxy Ring

Il Galaxy Ring rappresenta l’ingresso di Samsung nel mercato degli anelli smart. Questo dispositivo è pensato per chi desidera un monitoraggio della salute discreto ma efficace. Il ring è disponibile in nove diverse misure e si integra perfettamente con il sistema operativo Android.

Caratteristiche Principali

Design : Elegante e comodo, progettato per adattarsi perfettamente al dito.

: Elegante e comodo, progettato per adattarsi perfettamente al dito. Durata della Batteria : La batteria dura tra i sei e i sette giorni, riducendo la necessità di ricariche frequenti.

: La batteria dura tra i sei e i sette giorni, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Funzionalità di Salute: Utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati biometrici, fornendo un punteggio energetico personalizzato e consigli per il benessere, simili a un coach virtuale.

Sebbene sarà disponibile in nove diverse misure, il Galaxy Ring di Samsung è compatibile solo con il sistema operativo Android di Google, escludendo così i consumatori più facoltosi che possiedono iPhone e sono spesso interessati a esplorare nuove forme di tecnologia come il Galaxy Ring.

Fonte: Samsung

