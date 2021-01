Per la prima volta nella storia, Biden nomina una dottoressa transgender come Segretario aggiunto per la salute

La Dottoressa Rachel Levine è destinata a diventare la prima funzionaria trans ad essere confermata dal Senato degli Stati Uniti d’America. Joe Biden ha scelto, infatti, l’attuale segretaria sanitaria della Pennsylvania come segretaria aggiunta alla salute, una carica da sempre strategica che in piena pandemia assume un ruolo ancora più importante.

Levine, 64 anni, pediatra di formazione, ha trascorso l’ultimo anno come volto pubblico della risposta al Covid-19 della Pennsylvania. In precedenza, ha guidato una clinica per la salute degli adolescenti alla Penn State prima di essere nominata medico generale dal governatore dello stato, Tom Wolf, e poi confermata all’unanimità come segretaria della salute nel 2017. Laureata ad Harvard e alla Tulane University School of Medicine, durante la sua carriera, Levine ha scritto sulla crisi degli oppioidi, sulla medicina LGBTQ, sulla marijuana terapeutica, sui disturbi alimentari e sulla medicina degli adolescenti.

“La dott.ssa Rachel Levine porterà la leadership costante e l’esperienza essenziale di cui abbiamo bisogno per far superare alle persone questa pandemia – indipendentemente dal loro codice postale, razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità – e soddisfare le esigenze di salute pubblica del nostro paese in questo momento critico e oltre “, ha dichiarato Biden in una nota “”È una scelta storica e profondamente qualificata per aiutare a guidare gli sforzi sanitari della nostra amministrazione”.

Anche la vicepresidente eletta Kamala Harris ha elogiato Levine definendola “un notevole funzionario pubblico con la conoscenza e l’esperienza” per aiutare a contenere la pandemia di coronavirus e proteggere e migliorare la salute e il benessere del popolo americano”

Levine si unisce, dunque, ad altri candidati all’amministrazione Biden che entrerebbero nella storia se confermati dal Senato per ricoprire ruoli di vertice, dal primo latino a guidare il Dipartimento della salute, Xavier Becerra, al primo segretario di gabinetto LGBTQ nominato ai trasporti Pete Buttigierg.