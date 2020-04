Pronto l’ospedale realizzato alla fiera di Bergamo in 8 giorni dagli alpini: “un piccolo miracolo”

Dentro l’Ospedale degli alpini: siamo pronti per operare! 🇮🇹In una settimana gli alpini, coadiuvati dai volontari bergamaschi, hanno ultimato l’allestimento dell’Ospedale all’interno dei padiglioni della Fiera di Bergamo.Partito come struttura campale d’emergenza, sulla base della nostra Colonna Mobile, il progetto è stato modificato in corsa, per ottenere un vero e proprio ospedale con 72 posti in terapia intensiva e altrettanti in condizioni sub intensiva e di normale ricovero. La flessibilità dell’organizzazione alpina, l’abitudine ad operare in emergenza e, soprattutto, la grande reputazione di cui gode la nostra Associazione, hanno concretizzato un piccolo miracolo: i volontari bergamaschi sono accorsi a centinaia a fianco delle penne nere e, lavorando 24 ore su 24, hanno conseguito l’obiettivo in soli sette giorni. Adesso la struttura è pronta, attrezzata per operare, per l’afflusso del personale sanitario e dei pazienti.Vi portiamo con le nostre telecamere all’interno dell’Ospedale degli Alpini, accompagnati dai responsabili della nostra Protezione Civile e della Sanità Alpina, col supporto della Sezione di Bergamo.

