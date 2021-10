Piombo nella carne in scatola: ritirate più di 200 tonnellate di lattine negli USA

Maxi richiamo di scatolette di carne negli Stati Uniti. L’azienda Crider Foods ha ritirato dal mercato circa 200 tonnellate di prodotti a base di roast beef per un motivo molto serio: sono stati rilevati elevati livelli di piombo nelle spezie utilizzate per condire la carne.

Il problema è stato scoperto durante il campionamento di sorveglianza di routine condotto da un partner statale” –spiega in una nota il Food Safety and Inspection Service (FSIS) – Le attività di verifica all’interno dell’impianto condotte da Crider Foods in collaborazione con FSIS hanno rilevato che una miscela di spezie utilizzata da un fornitore esterno conteneva livelli di piombo non sicuri.

Ricordiamo che il piombo è un metallo pesante, il cui accumulo nell’organismo umano può portare ad un vero e proprio avvelenamento.

Per fortuna al momento, in base a quanto riportato dal Food Safety and Inspection Service non ci sono state segnalazioni legate a reazioni avverse dovute al consumo dei prodotti in questione. Ma, in ogni caso, i consumatori che hanno acquistato le scatolette oggetto del ritiro sono caldamente invitate a non consumarle e a riportarle nel punto vendita dove sono stati comprati.

Metalli pesanti in latte artificiale e succhi di frutta: l'Europa ha abbassato i livelli di cadmio e piombo

I prodotti oggetti del richiamo

I prodotti a base di carne richiamati negli Stati Uniti riportano il numero di stabilimento “EST. 31812” sulla confezione. Si tratta di scatolette prodotte il 22 ottobre 2020 e il 15 marzo 2021.

Ecco la lista degli alimenti ritirati con le relative date di TMC (termine minimo di conservazione):

Hargis House ROAST BEEF AND GRAVY con TMC 22/10/2022 e 15/03/2023

Clover Valley FULLY COOKED ROAST BEEF WITH GRAVY con TMC 10/22/2022 E 3/15/2023

Kroger ROAST BEEF WITH GRAVY con TMC 10/22/2022 and 3/15/2023

Hostess ROAST BEEF WITH GRAVY con TMC 10/22/2022 and 3/15/2023

Laura Lynn roast beef WITH GRAVY con TMC 10/22/2022 and 3/15/2023

ARMOUR Roast Beef WITH GRAVY con TMC 10/22/2022 and 3/15/2023

HARVEST CREEK Roast Beef with Gravy con TMC 10/22/2022 e 3/15/2023

Fonte: Food Safety and Inspection Service

