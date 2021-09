Ossido di etilene: anche i gelati Nuii e Milka contaminati dal pesticida. Il maxi-richiamo in casa Motta

Ancora ossido di etilene negli alimenti che finiscono sulle nostre tavole. Questa volta il nuovo maxi-richiamo riguarda alcuni lotti di gelati Motta Nuii e Milka. Il ritiro è stato disposto dal Ministero della Salute in via precauzionale per possibile presenza del famigerato pesticida (bandito da tempo nell’Unione europea) in uno degli ingredienti, ovvero la farina di semi di carrube.

Tutti i gelati Motta richiamati

La lista dei prodotti richiamati è davvero lunga:

gelato Nuii al cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi, lotti MI0098 e MI0099 con scadenza – 04/2023; 04/2023

scandinavi, lotti MI0098 e MI0099 con scadenza – 04/2023; 04/2023 gelato mandorle e vaniglia di Java, lotti UE1172 UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137, UE1138 con scadenza 05/2023, lotti i UE1162, UE1163, UE1165, UE1166, UE1167, UE1172 con scadenza 06/2023 elotti UE1193, UE1194, UE1195 con scadenza 07/2023

gelato Nuii nocciole salate e caffè della Tanzania , lotti MI0046, MI0049, MI0050, MI0051 con scadenza 02/2022, lotti MI9332 MI9333 con scadenza 11/2021, lotti MI0126, MI0128, MI0152, MI0153, MI0160, MI0161 con scadenza 06/2022, lotti MI1101, MI1102, MI1103, MI1104 con scadenza 04/2023 e lotti MI9339, MI9340 con scadenza 12/2021

, lotti MI0046, MI0049, MI0050, MI0051 con scadenza 02/2022, lotti MI9332 MI9333 con scadenza 11/2021, lotti MI0126, MI0128, MI0152, MI0153, MI0160, MI0161 con scadenza 06/2022, lotti MI1101, MI1102, MI1103, MI1104 con scadenza 04/2023 e lotti MI9339, MI9340 con scadenza 12/2021 gelato Nuii cocco e mango , lotti MI1127 e MI1128 con scadenza 05/2023

, lotti MI1127 e MI1128 con scadenza 05/2023 Gelato Nuii mini stecchi , gusti misti, lotti MI1081 con scadenza 03/2023;, lotti MI115, MI116; MI117) con scadenza 04/2023, lotti MI1155, MI1156 con scadenza 06/2023

, gusti misti, lotti MI1081 con scadenza 03/2023;, lotti MI115, MI116; MI117) con scadenza 04/2023, lotti MI1155, MI1156 con scadenza 06/2023 elato Milka mini coni , confezioni da 140 grammi lotti OS1042 con scadenza 05/2022, lotti OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077) con scadenza 06/2022, lotti OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114 con scadenza 07/2022, lotti OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166, OS1167 con scadenza 09/2022

, confezioni da 140 grammi lotti OS1042 con scadenza 05/2022, lotti OS1073, OS1074, OS1075, OS1076, OS1077) con scadenza 06/2022, lotti OS1110, OS1111, OS1112, OS1113, OS1114 con scadenza 07/2022, lotti OS1152, OS1153, OS1154, OS1165, OS1166, OS1167 con scadenza 09/2022 gelato Milka vaniglia e cioccolato, confezioni da 319 grammi, lotti OS1035, OS1036, OS1039 con scadenza 08/2022, lotti OS1084, OS1085 con scadenza 09/2022, lotti OS1106, OS1107 con scadenza 10/2022 e lotti OS1131, OS1132, OS1147, OS1148 con scadenza 11/2022

Ricordiamo che l’ossido di etilene è una sostanza utilizzata sia come pesticida sia per sterilizzare alimenti conservati. Il suo uso è vietato in Europa per via della sua tossicità, ma è ancora consentito in altri Paesi. Il Ministero raccomanda di non consumare i prodotti oggetto di questi nuovi richiami e di riconsegnarli al punto vendita.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Ministero della Salute

Leggi tutti i nostri articoli sulle allerte alimentari: