Nave da carico alla deriva al largo della Norvegia: rischia di affondare e riversare tonnellate di carburante in mare

Ieri mattina, la nave da carico olandese Eemslift Hendrika ha lanciato una richiesta d’aiuto. Si trovava in mezzo ad onde alte fino a 15 metri a circa 60 miglia nautiche a ovest di Ålesund, in acque norvegesi, quando ha perso potenza. L’equipaggio è stato prontamente evacuato ma ora si teme che la nave affondi, riversando in mare un enorme quantità di carburante.

Nonostante il tempestivo intervento dell’amministrazione costiera norvegese, c’è ancora il pericolo che la Eemslift Hendrika possa capovolgersi e affondare. In questo caso il danno ambientale sarebbe molto grave dato che a bordo vi sono circa 350 tonnellate di greggio pesante e 50 tonnellate di diesel.

Dopo aver messo al sicuro i 12 membri dell’equipaggio con l’aiuto di un elicottero, si sta ora lavorando sulle misure da attuare per prevenire i danni ambientali.

La nave, che stava trasportando yacht e altre barche, attualmente si trova a circa 130 km (80 miglia) dalla costa nel Mare del Nord e, secondo quanto dichiarato dai funzionari norvegesi, rischia di affondare.

“La nave ha perso potenza sul motore principale durante la notte e sta andando alla deriva verso terra. C’è il rischio che possa capovolgersi e affondare” ha dichiarato all’emittente pubblica NRK Hans Petter Mortenson, dell’amministrazione costiera norvegese.

L’amministrazione costiera norvegese ha implementato le misure per fare in modo che la nave non si avvicini alla costa, l’obiettivo principale è stabilizzarla evitando che affondi e, ovviamente, assicurarsi che il carburante non venga rilasciato in mare.

Le condizioni meteo però sono ancora molto difficili, con onde alte fino a 15 metri e venti forti.

Fonte: Norwegian Coastal Administration / Reuters

