La batteria che produce idrogeno verde (grazie all’energia del sole e del vento)

Senza categoria

Dall'Olanda arriva il dispositivo in grado di stoccare energia e produrre idrogeno verde utilizzando energia solare ed eolica, finanziato con 40 milioni di euro dalla Banca europea.

Dall’Olanda arriva un dispositivo che, grazie all’energia del sole e del vento, produce idrogeno verde. L’azienda olandese che ha realizzato l’apparecchio ha ottenuto un finanziamento di 40 milioni di euro dalla Banca europea per il suo sviluppo.

È proprio di qualche settimana fa la notizia dello studio pubblicato su Nature Energy in cui si afferma che l’idrogeno verde potrà rappresentare una delle chiavi di volta nella lotta al cambiamento climatico se prodotto con energia rinnovabile.

Gli olandesi offrono una soluzione: si tratta di un elettrolizzatore, uno strumento che, attraverso un processo che utilizza l’energia elettrica, scinde le molecole d’acqua (H2O) in ossigeno (O2) e idrogeno (H2). Si chiama Battolyser System e riesce a produrre il gas sostenibile grazie a fonti rinnovabili.

La sua caratteristica peculiare è di essere in grado di attivarsi o fermare la produzione in relazione al costo dell’energia. L’elettrolizzatore, infatti, si adatta a un approvvigionamento intermittente: si attiva quando il prezzo dell’energia è basso e si spegne quando supera una determinata soglia. In questo modo, dicono i progettisti, è possibile garantire idrogeno verde a un prezzo sempre conveniente. Inoltre, grazie alla batteria, cede l’energia prodotta in surplus alla rete per poter avere una, seppur esigua, fonte di ulteriore guadagno.

Battolyser System è attualmente in fase di test presso una centrale olandese, e sta producendo idrogeno per raffreddare le pale delle turbine a gas. Se tutto andrà per il verso giusto, come sperato, si prevede a partire dal prossimo anno il lancio sul mercato di un modello da 5 MW con una batteria di 1,6 MWh, in grado di produrre 100 kg di idrogeno all’ora.

L’azienda produttrice ha sede a Rotterdam, città nel cui porto prevede di realizzare un impianto su larga scala. Un progetto che potrà sfruttare la capacità di stoccaggio dell’energia del dispositivo, attraverso la batteria di cui è provvisto, per produrre idrogeno.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche:

Ti mostro il più grande tesoro della storia: trovata fonte illimitata ed economica di idrogeno ed elettricità

Gli aerei a idrogeno stanno per spiccare il volo: pronti al decollo già tra 4 anni

Idrogeno verde: il futuro della sostenibilità o un miraggio ecologico?