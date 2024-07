Hai un intuito raffinato? Testalo con questo indovinello visivo trovando l’intruso nel cielo stellato

Senza categoria

Oggi ti sfidiamo a trovare l'intruso in questo magnifico cielo stellato. Un'impresa alquanto difficile considerato che molti utenti non lo vedono nemmeno dopo numerosi tentativi

Sembra uscito da un sogno, da una dimensione parallela, questo meraviglioso cielo stellato, ma un elemento fuori posto si è intrufolato nel dipinto. Non è facile scoprire di cosa si tratti perché l’elemento in questione non dà troppo nell’occhio. Potrebbe essere benissimo scambiato per un particolare in linea con il contesto. Purtroppo la verità è un’altra: non c’entra nulla!

Per essere clementi abbiamo deciso di non darvi alcun limite di tempo per risolvere l’enigma, in ogni caso vi assicuriamo che solo chi ha un intuito raffinato è in grado di individuarlo. Non vi resta che metterlo alla prova…

Ci siete riusciti? Dove si trova e cos’è l’intruso? Se non ce l’avete fatta, ve lo sveliamo noi: può assomigliare vagamente a una stella ma è un fiore.

