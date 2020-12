Goldman Prize. Nemonte Nenquimo, la leader degli indigeni Waorani che lotta contro le lobby fossili

Nemonte Nenquimo ha vinto il Goldman Environmental Prize, insieme ad altri 5 attivisti per l’ambiente, per aver condotto un’azione legale che ha portato, con una sentenza del tribunale, a ottenere la protezione di 500.000 acri di foresta pluviale amazzonica e il territorio Waorani dall’estrazione di petrolio.

La leader indigena e la sua causa legale hanno stabilito un precedente legale per i diritti degli indigeni in Ecuador, e altre tribù stanno seguendo le sue orme per proteggere ulteriori tratti di foresta pluviale dall’estrazione di petrolio.

Una vittoria meritata. Basti pensare che per decenni le compagnie petrolifere hanno scaricato i rifiuti nei fiumi locali e contaminato i terreni, allontanando le popolazioni indigene dalle loro terre. Oggi, l’80% della popolazione Waorani vive attualmente su un decimo delle sue terre ancestrali originali.

Da anni si batte per le terre ancestrali, contro le industrie e le compagnie petrolifere che vogliono distruggere la foresta e depauperare le risorse delle comunità indigene, il nome di Nemonte Nenquimo è entrato a ottobre nella lista stilata da Time delle 100 persone più influenti del 2020 per la sua costante lotta per l’ambiente.

Forza Nemonte! Continua così!

Fonte: Goldman Environmental Prize

