In Francia code di lettori e lettrici davanti alle librerie prima del lockdown: la foto diventa virale

L’editore Stephen Carrière negli scorsi giorni ha pubblicato un’immagine che è diventata immediatamente virale. La foto immortala code di lettori e lettrici sotto la pioggia, in attesa di entrare in una libreria Furet du Nord nella Grand-Place di Lille, per acquistare libri prima del lockdown previsto in Francia e Belgio.

Ma non è l’unico luogo dove si è assistito a una scena simile, diversi quotidiani francesi hanno documentato lunghe code di persone davanti alle librerie di diverse città.

Pourquoi on se bat : la queue devant le Furet du nord (il y a quelques minutes).Merci Astrid Dujardin pour la photo. Posted by Stephen Carrière on Thursday, October 29, 2020

La riduzione delle occasioni sociali a quanto pare ha contribuito infatti alla diffusione della lettura, tuttavia in Francia libraie e librai sono molto delusi dalle scelte di Emmanuel Macron, come ha evidenziato Le Monde, perché le librerie sono state nuovamente chiuse, il 30 ottobre, in quanto considerate attività non essenziali.

In molti hanno preso le difese dei libri evidenziando la loro importanza, ma al momento i numerosi appelli rivolti a Macron dagli editori francesi e da personalità di spicco della cultura non sono serviti a nulla.

Da una parte tanta delusione, dall’altra code di lettori e lettrici che fanno ben sperare!

FONTI: Facebook

