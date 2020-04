Quando si tornerà a scuola? Ecco cosa prevede il nuovo decreto per la Fase 2

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta illustrando in questi minuti cosa ci aspetta a partire dal 4 maggio prossimo.

In molti si domandano quando i propri figli torneranno a scuola: come prevedibile, le scuole non riapriranno subito e non riapriranno fino alla fine dell’anno scolastico.

La decisione è stata presa per limitare i contagi tra gli studenti, ma anche tra i docenti e il personale scolastico.

Il Presidente Conte ha dunque confermato che il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sta lavorando per riaprire le scuole a settembre.

Per aiutare i genitori che dovranno conciliare lavori e figli, verranno confermati il bonus babysitter e il congedo parentale già previsti.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=967382603698304&ref=watch_permalink