L’inclusivo Kit per adattare i pupazzetti Lego e rappresentare gli atleti dei Giochi Paralimpici

In occasione dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 è nato un kit inclusivo per adattare i famosi mattoncini Lego agli atleti paralimpici. Questo comprende una serie di 20 pezzi che rappresentano le diverse disabilità e gli strumenti necessari ai vari sport.

I giocattoli rappresentano ormai quasi ogni cosa: persone, animali, natura, spazio, ecc. ma in pochi casi mostrano la disabilità nelle sue tante sfaccettature. Proprio in occasione dei Giochi Paralimpici, però, è nato uno speciale kit per rendere più inclusivo uno dei giochi più popolari al mondo: le costruzioni Lego.

L’idea è nata ed è stata portata avanti dal Comitato Paralimpico canadese che ha presentato la nuova collezione di giocattoli intitolata Para Expansion Pack. La confezione, disponibile in 7 colori, comprende un totale di 20 pezzi: 11 rappresentano persone con disabilità e i restanti 9 corrispondono a sport paralimpici dove gli atleti hanno, a seconda dei casi, protesi alle gambe, occhiali, bastoni per non vedenti o ancora una sedia a rotelle da basket.

Lego non sembra essere un partner ufficiale nell’operazione, ma i pezzi sono stati progettati per attaccarsi perfettamente alle mini figure già esistenti del marchio.

A disposizione di tutti vi sono i file 3D da scaricare gratuitamente online sul sito Paralympic.ca per poter stampare le parti da soli.

Fonte: Paralympic.ca

