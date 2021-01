Elefante muore in agonia dopo essere stato dato alle fiamme dagli abitanti del villaggio indiano

Il video scioccante dell’elefante ha riaperto il dibattito sulla crudeltà verso questi animali. In solo 10 anni, la popolazione di elefanti in India è diminuita dal 98%.

La crudeltà dell’essere umano non ha limiti. Un elefante indiano è morto in agonia dopo essere stato dato alle fiamme dagli insensibili abitanti di un villaggio indiano a Tamil Nadu. Le terribili immagini catturate dal balcone di casa di un testimone e condivise sui social media, mostrano la sofferenza del povero animale dato alle fiamme.

Secondo quanto riferito alle autorità, l’intenzione della gente del posto sarebbe stata quella di spaventarlo per allontanarlo. L’incendio si è fermato sull’orecchio dell’elefante, facendolo così scappare agonizzante e finendo per provocargli ustioni sulla schiena e sull’orecchio. All’arrivo i ranger della foresta l’hanno trovato in condizioni molto gravi e mentre lo trasportavano in un centro dove dargli le cure di cui aveva bisogno, il povero elefante è morto.

Prasath, Raymond Dean e Ricky Raya sono i criminali che hanno crudelmente bruciato l’animale. Il dipartimento forestale del Tamil Nadu ha già arrestato i primi due, mentre il terzo Raya è ancora ricercato dalla polizia. L’elefante come specie animale, inserita nella Schedule-1 del Wildlife Protection Act of India, gode dei più alti livelli di protezione nel paese, per questo motivo a tutti i trasgressori sarà assegnata la pena massima per non aver rispettato le disposizioni della legge.

Il recente video ha aperto il dibattito sulla crudeltà perpetrata verso gli elefanti e sulla necessità di proteggere questa specie in via di estinzione. Secondo un rapporto pubblicato su Down To Earth, sono rimasti solo circa 27 mila elefanti selvatici in India. Dieci anni fa, il numero era di circa 1 milione, ovvero una diminuzione di circa il 98% della popolazione di elefanti in solo un decennio.

Tuttavia, ciò che preoccupa gli esperti di fauna selvatica, gli ambientalisti, gli attivisti per i diritti degli animali e gli ambientalisti è il numero di elefanti morti nel Tamil Nadu negli ultimi anni. Secondo i dati forniti dal Dipartimento della Foresta della regione, tra il 2015 e il 2019, 476 elefanti sono morti nello stato e tra il 1° gennaio 2020 e il 2 settembre 2020, 85 elefanti. In questo numero di morti sono inclusi sia quelli per cause naturali che quelli per cause provocate dall’uomo.

Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità:

Riposa in pace elefante, lontano dalla crudeltà dell’umanità.

