Come scaldare l’acqua della piscina praticamente gratis con questi tappeti solari che costano meno di una cena

I tappeti solari sono la soluzione ideale per riscaldare l'acqua della tua piscina senza costi aggiuntivi: sfruttano l'energia solare, sono economici e semplici da installare, garantendo un bagno piacevole in ogni momento della giornata

Se avete una piscina posizionata all’ombra o desiderate fare un bagno al mattino quando l’acqua non è ancora sufficientemente calda, esistono sul mercato degli speciali tappeti solari. Questi innovativi dispositivi, se collegati alla pompa della piscina, possono riscaldare l’acqua in tempi relativamente brevi, garantendovi un’esperienza di nuoto più piacevole e confortevole.

I tappeti solari per piscine sono progettati per essere estremamente semplici da usare e convenienti. Si collegano direttamente alla pompa della piscina, permettendo all’acqua di circolare attraverso i pannelli riscaldanti. Questi pannelli, realizzati con materiali resistenti e di alta qualità, assorbono il calore del sole e lo trasferiscono all’acqua che scorre al loro interno.

Uno dei principali vantaggi di questi tappeti solari è il loro costo estremamente ridotto. Con un prezzo inferiore a quello di una cena (tra i 16 e i 36 euro), questi tappeti rappresentano un investimento minimo per un beneficio massimo. Non solo sono economici, ma sono anche ecologici, sfruttando l’energia solare per riscaldare l’acqua senza consumare elettricità o gas.

Installazione semplice per un riscaldamento efficiente

L’installazione del tappeto solare è molto semplice. Prima di iniziare, assicuratevi di avere abbastanza spazio al suolo. Per collegare il tappeto, basta unire la pompa del filtro alla sua estremità utilizzando i connettori forniti. L’acqua della piscina passerà prima attraverso il filtro, poi nel tappeto solare, uscendo pulita e più calda. L’installazione richiede solo pochi minuti. Se disponete di più tappeti, sarà sufficiente collegarli tra loro, facendo entrare l’acqua dal primo tappeto e uscire dall’ultimo.

Ad esempio, il tappeto solare per piscine Intex, con un peso di 2,43 kg, offre un’elevata efficienza energetica e può aumentare la temperatura dell’acqua di 3-5 gradi a seconda delle condizioni esterne. Realizzato in plastica nera, ottimizza l’assorbimento della luce solare per un miglior rendimento. Le dimensioni del tappeto sono 22,2 cm di altezza, 17,2 cm di lunghezza e 31,8 cm di larghezza. Il funzionamento è semplice: l’acqua della piscina circola attraverso i serpentini del tappeto, riscaldandosi durante il passaggio.

Quanti tappeti solari sono necessari per la vostra piscina?

È importante notare che un singolo tappeto solare non può riscaldare un volume di 20 m³. In generale, un tappeto è in grado di riscaldare da 0,9 a 3,8 m³ di acqua. Ecco le raccomandazioni del produttore in base al volume della vostra piscina:

5-7 m³: 2 tappeti

8-11 m³: 3 tappeti

12-15 m³: 4 tappeti

16-20 m³: 5 tappeti

20-25 m³: 6 tappeti

I tappetini solari sono acquistabili online o nei negozi specializzati in outdoor.

Fonte: Intex

