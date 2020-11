Sei cacciatori del dipartimento francese di Doubs hanno inseguito alcuni cinghiali in 4×4. Il loro squallido obiettivo? Sfinirli prima di ucciderli. Una pratica assolutamente proibita.

Per fortuna una quindicina di gendarmi, insieme alla Federazione dei cacciatori del Doubs, avvalendosi anche di un elicottero di Colmar, hanno unito le forze e individuato i cacciatori, fermandoli e multandoli.

Tre di loro dovranno spiegare perché hanno utilizzato un 4×4 per cacciare i cinghiali, due sono stati multati per aver cacciato sulla terra di qualcun altro senza il consenso del proprietario e un cacciatore per aver trasportato un’arma da caccia in un altro veicolo.

FONTE: FranceBleu

