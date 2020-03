Bertolaso positivo al Covid-19: “Vincerò anche questa battaglia”

Guido Bertolaso è posivito al Covid-19. Ad annunciarlo direttamente l’ex Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, attualmente impegnato al fianco del Governatore Fontana a gestire l’emergenza coronavirus in Lombardia, con un post sul suo profilo Facebook:

Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche.

Vincerò anche questa battaglia