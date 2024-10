Attenzione ai pericoli di Halloween per cani e gatti: cosa evitare?

Senza categoria

La festa di Halloween nasconde alcuni insospettabili pericoli per cani e gatti. Prestate molta attenzione a cibi, costumi e anche petardi. Ma anche feste, rumori possono creare loro ansia e stress

Esattamente come succede a Natale, anche ad Halloween nelle nostre case possono celarsi pericoli per cani e gatti insospettabili. Soprattutto se vogliamo organizzare una festa di Halloween a casa o se vogliamo coinvolgere i nostri amici a quattro zampe nei travestimenti più fantasiosi, dobbiamo farlo in sicurezza, cercando di minimizzare rischi e pericoli a cui cani e gatti possono andare incontro nel corso di questa festività.

Pericoli di Halloween per cani e gatti

Sono diversi i pericoli in cui cani e gatti possono incorrere ad Halloween. In ogni caso è bene cercare di tutelarli il più possibile: divertiamoci, ma senza creare loro disagi.

Gatti neri in casa

In vista di Halloween i gatti neri (e tutti i gatti in generale) andrebbero tenuti in casa. Questo perché, purtroppo, ci sono persone che li catturano per usarli in improbabili rituali di magia nera.

C’è anche chi, vittima delle superstizioni, se vede un gatto nero in giro per il giardino, specie in vista di Halloween, lo scaccia in malo modo. In questo caso costui sta commettendo il reato di maltrattamento animale ed è denunciabile e sanzionabile. (LEGGI anche: Giornata dei gatti neri: basta superstizioni, anche la Polizia di Stato e Anas in campo per tutelarli)

Dolci, biscotti e pietanze varie

In casa ad Halloween tendono a circolare più dolci e caramelle del solito. Per tacere, poi, del “Dolcetto o scherzetto?”. Ecco: caramelle, dolci, cioccolatini e quant’altro sono tossici per cani e gatti, anche a minime dosi. Quindi tenete questi dolciumi ben chiusi e in posti irraggiungibili per cani e gatti. Se avete ospiti ad Halloween, ammoniteli di non dare di questi dolci a cani e gatti.

Decorazioni di Halloween

Fili, ragnatele finte, pezzi dei costumi, piccoli gadget possono essere ingeriti per errore dagli animali, causando un blocco intestinale che richiede un intervento chirurgico d’urgenza. Inoltre cani e gatti potrebbe impigliare le zampe in questi fili e grovigli, andando a causarsi lesioni anche importanti.

Attenzione anche ai fili elettrici delle lucine che potrebbero dare loro la scossa se rosicchiati per errore. E occhio anche alle candele e lumini veri che potrebbero causare ustioni.

Costumi e travestimenti

Oltre al pericolo di ingestione di parti dei costumi con annessa ostruzione intestinale, c’è anche il fatto che costumi sgargianti e cappelli strani possono spaventare cani e gatti. La sera di Halloween cercate di portarlo in passeggiata prima che faccia buio e prima del Dolcetto o scherzetto.

Se avete ospiti a casa travestiti, se sapete che cani e gatti hanno paura, teneteli chiusi al sicuro in una stanza, fornendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno.

C’è poi un altro aspetto da considerare: chi traveste cani e gatti. Certo, è bello creare un travestimento tutti insieme, ma senza stressare cani e gatti. Ci sono animali, infatti, che sono abituati e non fanno una piega, ma altri che non tollerano avere costumi addosso. Per non parlare, poi, del rischio relativo al fatto che costumi e cappellini vari possono impedire al cane di vedere bene, di muoversi come vorrebbe o anche di respirare correttamente. Meglio dunque evitare questi travestimenti.

Scherzi

Purtroppo ad Halloween capita spesso che scherzi o feste scatenate si traducano in urla e schiamazzi che, oltre a infastidire i vicini, creano stress e panico nei nostri amici a quattro zampe. Se sapete che in casa ci sono cani e gatti, magari moderate le vocalizzazioni. E se proprio vi divertite a strepitare e urlare, ci sono le discoteche per quello.

Botti, petardi e fuochi d’artificio

Anche se meno rispetto a Carnevale e Capodanno, purtroppo anche ad Halloween ci sono alcune persone che pensano che scoppiare petardi e botti sia divertente. Al netto delle varie ordinanze che vietano l’utilizzo di botti, petardi e fuochi d’artificio nei centri urbani, per tutelare non solo le persone, ma anche gli animali, ecco che c’è chi pensa di essere sempre al di sopra della legge.

Questo vuol dire che se avete cani e gatti, la sera di Halloween fareste bene a tenerli in casa, chiusi e protetti. Non lasciateli in giardino, su balconi o terrazze perché eventuali botti e petardi potrebbero farli spaventare, con possibili fughe o rischi che si facciano del male.

Teneteli in casa, con finestre chiuse e tende tirate, magari con TV o radio accesa, in modo da minimizzare i rischi.

