Questa azienda biologica ti paga per degustare 12 bottiglie di vino da casa

Se il vostro sogno è quello di trascorrere l’estate sorseggiando vino biologico in giardino, allora non potete non partecipare alla selezione di Vintage Root e diventare degustatori professionisti.

Vi considerate dei veri intenditori? Per voi i sapori più svariati di vino rosso, bianco o rosato non hanno segreti? Potreste prendere in considerazione l’offerta in questione che permette non solo di degustare vini biologici, ma anche di guadagnare 250 sterline (poco più di 270 euro). Ecco come partecipare.

L’annuncio è pubblicato sul sito di Vintage Roots, un’azienda di vino biologico, che offre la possibilità di essere pagato per assaggiare bottiglie di vino.Si avete capito bene. Chiaramente non è un’offerta di lavoro a tempo pieno, precisano i responsabili dell’azienda, ma un annuncio per diventare il degustatore di vini estivi e poter quindi ricevere l’ Organic Everyday Case e un Rosé Summer Six.

Come partecipare?

Partecipare è molto semplice.Le iscrizioni sono aperte ai residenti nel Regno Unito di età pari o superiore a 18 anni. Agli appassionati di vino interessati si chiede di seguire le pagine Facebook, Instagram e Twitter dell’azienda e taggare l’azienda in una foto che mostra il candidato con un bicchiere di vino e gli hashtag #summerwinetaster #comewinewithme. Tra queste immagini poi verrà scelto il futuro degustatore che avrà il compito di assaggiare i vini e fornire un feedback sul prodotto, ai diretti interessati.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto e il vincitore sarà annunciato il 4 settembre e c’è anche un piccolo guadagno. Al degustatore verrà, quindi, chiesto di condividere foto e video dei loro prodotti Vintage Roots preferiti.

Un lavoro perfetto per chi ama un buon bicchiere e per chi vuole fare un’esperienza diversa (ma ricordatevi di bere responsabilmente!). Per maggiori info CLICCA QUI

Fonte: Vintage Roots

