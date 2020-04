Cura Italia: gli aiuti per famiglie, imprese e lavoratori

Quali saranno gli aiuti economici per le famiglie, imprese e lavoratori previsti per aprile?

Durante la Conferenza Stampa in diretta da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricordato gli aiuti economici già stanziati: tra gennaio e marzo sono state registrate 190mila domande in più reddito di cittadinanza, 78mila domande per il Bonus baby sitter e sono stati liquidati 3 milioni di euro per professionisti e collaboratori.

Con il nuovo decreto verranno stanziati ulteriori fondi per autonomi, ma anche per colf e badanti, categorie che erano state escluse dal precedente decreto Cura Italia. Il bonus per gli autonomi sarà inoltre rinnovabile in automatico con un click.

Gli aiuti ai genitori che dovranno conciliare il lavoro e la cura dei figli dal 4 maggio, con le scuole ancora chiuse fino a settembre, avranno a disposizione il bonus babysitter e il congedo parentale già previsti dal decreto Cura Italia dello scorso marzo.

Il governo è al lavoro per un decreto “Sblocca Paese”, ma ulteriori aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.